蔡英文總統今（4）日表示，林靜儀因錯誤表達引起誤會，她強調，民主是守護的核心價值，從來不會把不同的政治主張視為叛國。圖／總統府（資料照）

民進黨總統候選人蔡英文競選辦公室前發言人、立委林靜儀日前表示「主張統一恐構成叛國」，事後為用詞不夠精確道歉；對此，蔡英文今（4）日表示，林靜儀因為錯誤的表達引起誤會，她強調，民主是守護的核心價值，從來不會把不同的政治主張視為叛國。

蔡英文今天透過臉書表示，民主是守護的核心價值，從來不會把不同的政治主張視為叛國。在台灣，統獨爭議一直都在，但也都受到言論自由的保障。過去的威權政府，曾經把不同的政治主張視為犯罪，才形塑了白色恐怖的那段歷史，而民進黨從民主的信仰起家，絕對不會重蹈覆轍。

蔡英文指出，即使政治立場不同，還是可以團結成為一個國家，而且不是團結在一言堂之下，而是共同相信，民主機制會找到最大公約數。而中華民國台灣就是最大公約數，她在辯論會講得很清楚，「我們的國名是中華民國，主權在2300萬人的手上，因此沒有修改國號的問題」；擔任中華民國總統最重要的責任，就是維護國家的主權，維護台灣人自由民主的生活方式。

蔡英文提及，這幾天當大家共同哀悼不幸罹難的國軍弟兄袍澤時，希望每個國人能記得，他們一生投身軍旅，要捍衛的是什麼？當然就是我們國家的主權，和民主的生活方式；就在今年，不同政治立場的台灣人民，形成「拒絕一國兩制」的共識，如果有外力想要以武力剝奪我們的主權、拿走民主時，無論是怎樣政治立場的台灣人民，一定都會起身捍衛，在這樣的共識基礎上，相信沒有人能摧毀中華民國台灣這座堅實的民主堡壘。