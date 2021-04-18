改良傳統客家菜重口味的料理脈絡，「新客家菜」清爽低負擔，卻仍保有傳統味覺記憶。置身在現代與復古裝潢交織的Hakka風餐廳，在數十年老舊家具的陪伴下，邀請饕客用五感享受新客家料理的韻味，來場不一樣的感官之旅。

老木屋重新翻修成咖啡廳，「Hakkafe'哈嘎廢」每個角落的裝潢都藏有客家元素巧思，而餐點更是大玩傳統客家味，結合西式料理手法碰撞出新滋味。「食味亭鞦韆餐廳」採用當季在地食材，經由師傅數十年料理經驗改良，菜色香氣濃郁而不重鹹，坐在店內鞦韆座椅品嚐菜餚，在客家雅致的傳統與創新間搖盪。

Hakkafe'哈嘎廢 老屋翻修 現代懷舊文青風

隱身在平鎮鄉間轉角，跟著巷口「Hakkafe'哈嘎廢」指示牌，踏上通往餐廳的小路，綠油油的草原映入眼簾，點綴幾桌戶外用餐空間。繼續跟隨空氣中飄來的陣陣桂花香推開老屋木門，敲擊出的風鈴聲將空間牽引到暖色黃光點亮的室內，牆上懸掛米篩、草帽、曬榖工具，一旁還有古董梳妝台，伴隨陽光經由木製客家窗花灑落，融合傳統客家元素的現代咖啡廳，讓人舒服又放鬆。

「這間木屋是父親、伯伯蓋的，能夠看到的老物、家具，都是從家裡拿來的。」店長小倩指著古董縫紉機說，「像這個就是我阿婆留下來的。」從木屋搭建、裝潢擺設、餐點料理，都由小倩一家親手包辦，餐廳內陳設許多客家收藏、改造舊物，就連當初蓋房子使用的工具，也在餐廳一隅，每樣擺設都有屬於自己的故事。



「Hakkafe'哈嘎廢」室外有寬廣草原，友善寵物更是聚會好去處。圖／Ray 張晋瑞

翻轉肥膩 中西合璧混搭風

為了讓客家傳統風味小吃能完美融入咖啡廳簡餐，店家不斷集思廣益研發並調整菜單。深受饕客喜愛的「客家鹹豬肉佐特製乾咖哩肉醬飯」，以松阪豬醃漬的鹹豬肉，搭配清爽拌炒的乾咖哩、酒釀溏心蛋及自家菜園摘下的有機生菜，鹹甜相伴在唇齒間提煉出食材鮮味，口感清脆而彈牙，巧妙結合的美味，令人念念不忘。



松阪豬醃漬的客家鹹豬肉配上生菜，清爽不油膩。圖／Ray 張晋瑞

另一道翻轉印象的主餐「香煎培根蛋佐藍莓辣根醬可頌」，在香脆可頌之間夾入培根、嫩蛋、生菜，再以藍莓辣根醬激發出意想不到的驚喜感，大口咬下的瞬間立即喚醒味蕾。驚豔可頌鹹香軟酥的完美結合後，再一嚐梅粉提味的傳統地瓜薯片，「卡滋卡滋」地用味覺演奏食物的交響曲。



可頌鬆軟好入口，有別傳統爽脆口感。圖／Ray 張晋瑞

手工甜點 回憶美好舊時光

主餐後不妨來點甜食，店家每日準備超過4款手工甜點供饕客選擇。絕對不能錯過的「香蕉核桃磅蛋糕」富有獨特香氣，是由前晚將新鮮香蕉冷凍後退冰，自然逼出的香蕉蜜散發；客家元素結合西式糕點風味的「橙酒脆餅布朗尼」，以甜中帶苦的布朗尼基底配上蓮花脆餅，一同送入口中，香脆與綿密交織的特殊口感不斷在口中迴響。

飲一口清香「桂花茶」或「桂花咖啡」，滌去在嘴間的甜食而留下韻味，繼續享受午後愜意時光。「希望讓客人在放鬆的空間享受新客家料理。」小倩說，室外還有小木屋包廂，珍藏了阿婆留下的兒時小物，歡迎來這裡回憶客家舊時光，用餐也共享舒適幸福的氛圍。



西式料理客家菜，樣樣精心擺盤，色香味俱全。圖／Ray 張晋瑞

食味亭鞦韆餐廳 復古又新潮 鞦韆擺盪時空中

站在「食味亭鞦韆餐廳」門前，宛若佇立在時光隧道的交界處。雙店面的室內空間設計，一頭是舊式木製圓桌與凳子，牆壁上掛有懷舊黑膠、紙幣、客家蓑衣，牆角有梳妝台、八腳床等復古裝飾；另一頭則陽光充足，光線透過落地窗灑落在鞦韆座椅，造就懷舊卻新穎的用餐氛圍。



客家手路菜配上懷舊又創意的裝潢，讓饕客慕名而來。圖／Ray 張晋瑞

等待上菜的片刻，坐在鞦韆座椅上搖擺放鬆，一品店內自製熬煮的「熱烏梅茶」開胃，熱氣鎖住烏梅茶本身的香氣，生津解渴又健康。擁有33年廚師經驗的餐廳老闆兼主廚阿吉師說，店內食材堅持採用當季在地時蔬並追蹤履歷，連免費提供的烏梅汁也不馬虎，要讓客人吃到安心的食材。



搖椅搭配木桌，讓饕客搖擺在鞦韆上品嚐客家美食。圖／Ray 張晋瑞

在地選材 飄香傳承好客味

打破客家菜重鹹印象，又不失去傳承意義的菜餚！阿吉師結合在地優質食材與豐富料理經驗調整菜餚鹹度，並藉由醬汁的提味，保有客家料理的濃郁香氣。招牌菜「梅干扣肉加刈包」選用內灣梅干菜與溫體豬肉，冒著熱氣的刈包夾上一片梅干扣肉，再灑上香菜與特製花生粉，梅干菜的鹹香滲透在肉片中，濃郁的香氣則在舌尖散發，完美帶出客家料理的層次感。



每道菜都是阿吉師數十年廚藝的結晶，構成一桌客家宴席。圖／Ray 張晋瑞

「客家小炒」同樣採用溫體五花肉，再選用大溪小豆干、魷魚等佐料爆炒讓鍋氣竄出，一端上桌香氣撲鼻，食材彼此纏繞卻產生巧妙的平衡；「客家燜筍」選用復興區桂竹筍，用長時間熬煮的豬高湯與老母雞湯為基底，加入福菜提昇香氣，下飯而不油膩，讓人嚐盡正宗客家料理精髓。

隱藏菜單 硬底子真功夫

「視客人需求，我們會提供隱藏菜單。」例如菜單上沒有的「三代同堂雞湯」，採用3種不同年紀的蘿蔔，包含新鮮蘿蔔、醃漬1年的蘿蔔乾、醃漬15年的客家蘿蔔入湯，工序相當繁複，但醃漬蘿蔔的醬汁縱橫交錯在雞湯頭中，讓每一口都滑順又甘甜。

「北港麻香野生川七」也是隱藏版料理，阿吉師不定時摘採大溪野生川七，以北港麻油佐以枸杞烹飪，川七的葉片附著麻油在窗光下閃爍，滋味舒爽而飽富層次。不論是家庭日常用餐或是團體聚會，到「食味亭鞦韆餐廳」復古而新潮的用餐空間，都能邊大啖道地新客家料理又享受愜意的搖擺。



「三代同堂雞湯」以蘿蔔乾提味，搭配新鮮蘿蔔爽脆口感，為雞湯增添層次感。圖／Ray 張晋瑞