論者以為中國認為美國衰退是「歷史的必然」之看法是危險的。確信美國會衰退，中國採取攻勢，美國勉強應付轉為守勢，這樣的計算，恐誘惑中國「先下手為強」。圖／取自聯合國貿發會網站

川普就任總統之後重視與習近平對話，到去年（2019）4月仍舊表示要與習近平會談，但什麼關鍵因素使川普採積極對付中國政策；另一方面，中國是基於什麼「認知」美國，而採取對美國的不擇手段。對於後者，台灣媒體的討論也很少提及。首先介紹川普對中國採取強硬手段的原因。

中國的背信毀約，喚醒美國

2019年5月3日川普總統接到中國國家主席習近平寄來厚達150頁的外交文書，該文書是持續一年雙方協議達成的貿易協定，中國卻單方面大幅的加以變更。習近平竟然沒有一句話給對方事先通知，將大加改訂的文書就這樣送給華府而沒有感到羞愧。

該文書的內容是過去一連串的美中協議，因中國屢屢違反國際協議，故設立監督機制與違反罰則，其內容是以「外交文書」呈現。

習近平將內容全面加以否定，所持的理由是：與美國所制定的，是要中國共產黨與全國人民代表會議同意，若要實施需要變更國內法，但要制定那樣的法律是不可能的。

美中兩國之間所成立的協定，是經過協商的結果，但單方面破棄是完全無視於國際社會的法則，但這種事情，現實竟然發生！但對習近平的行動並不感到驚奇；中國一向是打破國際社會的常識，推動經濟外交。

以上是根據美國哈德遜（Hudson）研究所首席研究員日高義樹的文章「中國不可能成為大英帝國」（暫譯，刊載日文月刊Voice，2019年7月號）

日高氏所論的甚是，英中對香港的協定，「一國兩制」維持50年不變，但未經過一半的年數已經棄如敝屣。這就是「霸狼國家」的揚威！總之，中國毀約，成為美國對中國積極對抗的「關鍵」的一個因素。

以上是川普積極對付中國的原因。再加上武漢肺炎，中國自己「封城」卻讓中國人遊走全世界散佈病毒，尤其對美國；若不是有「生化戰」的構想，怎麼會在短時間內擴散到廣大的美國全土，使川普不得不在2020年3月13日發布「全國非常事態宣言」，川普甚至為疫情，在5月14日說出與中國斷絕（cut off）的字眼。讀者可以參考日文月刊《正論》2020年7月號的「非常事態與國家」專輯所刊載的古森義久的文章。古森現任麗澤大學特別教授、產經新聞華盛頓駐在客員特派員。

「美國衰退論」與中國的自負

其次，關於中國對美國的「認知」。自第二次大戰後，有很多時段盛行「美國衰退論」的論述。最熱心論述的是中國的王滬寧。王滬寧任職政治局常務委員，為江澤民、胡錦濤與習近平三代的國家主席之參謀。根據地緣政治學的船橋洋一的說法，王寫有《美國反對美國》（1991年），是將特威爾的《美國的民主》一書，將其正面改取其負面的現象的著作。王將川普暴露對美國粗暴言論作為美國衰退論的實證。中國認為現在「美國強權下的和平（Pax Americana）」是由三本支柱來支撐，即聯合國、軍事同盟與價值觀。但川普表示要退出聯合國（或意向表明），對同盟關係緊張、被民粹政治蒙罩的民主主義國家陷於混亂，以上三項不管是哪一項都無法阻止「美國衰退的加速化」。

加上新型的武漢肺炎的危機，美國呈現的慘狀與對應的失敗，使美國衰退論也滲透到一般市民。

中國對美國所懼怕的是美國的軍事力與美金的支配力；對於象徵前者的軍事力是航空母艦與Ｆ35的軍備，但中國開發彈道飛彈與配備成為對「航母的殺手」與「關島的殺手」。至於後者美金的支配與金融制裁，可以用數位（digital）人民幣與通貨跳蛙戰略對付，使美國轉落到大衰退。

但是論者以為中國認為美國衰退是「歷史的必然」之看法是危險的。確信美國會衰退，中國採取攻勢，美國勉強應付轉為守勢，這樣的計算，恐誘惑中國「先下手為強」。

另一方，認為美國必然衰退，美國為維持現在比較優勢的戰略地位，迫使對中國反擊以保持優位也是可能的。

論者以為現在美國針對自己的種種問題，會花一世代的時間遂行其計畫，如同甘迺迪總統所說的沒有比持有國力更能發揮外交力量。

總之，中國對美國衰退論恐導致誤算的危險，目前顯出的中國要走出第一島鏈，還規劃進到第二島鏈、第三島鏈，並想經渤海、黃海、東海、台灣海峽一直控制到南海，掠奪台灣作為其控制太平洋的前進基地，如筆者在《中國現狀與歷史問題》（稻鄉出版社）所刊載的中國「鐵血圖鑑」將南緯35度以北、東京165度以西納入其領土或勢力範圍，其「窮兵黷武」是歷史上從未見到的霸狼國家，但國內有「傾中」的政客願為其小丑跳梁，真不可思議。

總之，中國之窮兵黷武、跋扈囂張，恐出於以上「假設」的「理論」故誤判國際形勢。（又，上文提到的船橋洋一著「新世界地政學」，請參考2020年12月出版的《文藝春秋》。謹此向讀者做個交代。）



中國對美國衰退論恐導致誤算的危險，目前顯出中國要走出第一島鏈，並想經渤海、黃海、東海、台灣海峽一直控制到南海，掠奪台灣作為其控制太平洋的前進基地。中國的「鐵血圖鑑」將南緯35度以北、東京165度以西納入其領土勢力範圍。圖／作者提供