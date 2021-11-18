昨天（11/17）在宜蘭縣農會召開的「高鐵延伸宜蘭計畫宜蘭端站址規劃進度說明」會議，交通部提出第5折衷案。右：交通部長王國材。圖／擷自公視新聞影片，民報合成

昨天（11/17）在宜蘭縣農會召開的「高鐵延伸宜蘭計畫宜蘭端站址規劃進度說明」會議，交通部丟出的第5折衷案，站址位於縣政中心往南約350公尺，在蘭陽溪以北，北宜高鐵路線總長59.3公里，工程總經費新台幣1880億元。

這絕對是風風雨雨到現在為止，最完美的提案，再次見證民主台灣在吵吵鬧鬧中進步！

完全同意交通部所言：「兼顧溪南與溪北區域均衡發展，減少都市景觀與噪音衝擊，避免延誤宜蘭鐵路高架計畫與減少站區拆遷；位於宜蘭市與羅東鎮間，採區段徵收，開發效益高，地主可參與開發，容易新闢聯外道路，繞行人口密集區外側。」

未來要做到台鐵和高鐵可以無縫轉乘，這屬於設計層面的細節問題，要交給專家設計。

建議未來北宜高鐵宜採BOT模式！政府可以考慮和台灣高鐵公司等有社會公信力的團隊簽訂BOT合約，複製世界一流的台灣高鐵成功經驗！

我們要拿出台灣高鐵和雪山隧道台灣高品質的規劃、施工和營運能力，未來一定可以複製成功經驗；北宜高鐵已撥雲見日光明可期；北宜高鐵為台灣高鐵到東台灣的里程碑，只能成功不可失敗，未來也必定是全體台灣國民引以為傲的台灣之光！