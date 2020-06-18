新冠大流行各種陰謀論迅速傳播，網路上「反亞洲」仇恨言論激增，類此仇恨言論不會一直存在在網路上面，它必然會出現在人們的真實生活中。在美國的亞洲人必須要隨時提高警覺，在公共場所中行事言論盡可能低調，尤其在面對警察時，儘量不要有反抗的對話。家有親友在美國的人，請提醒親人要多加小心。圖／擷自美國之音網路影片

佛洛伊德（George Floyd）之死，讓全美進入遍地衝突的動盪狀態。美國總統川普的支持度瞬間暴跌只剩4成不到，但他很快就找到替罪羔羊——「安提法」（Antifa）。近來川普多次表示，Antifa須為所有的衝突負起責任，並警告 Antifa 份子將會面臨嚴重的刑責與漫長的刑期。川普更直接發推特宣布，美國政府要把 Antifa 正式列為恐怖組織。司法部長巴爾（William Barr）隨即也發表聲明指出， Antifa 與類似組織煽動並實施暴力，已構成國內恐怖主義。

美國的種族仇恨運動，已經不限於黑白衝突

值得注意的是，美國的種族仇恨運動，已經不限於黑白衝突，最近「反亞洲」的仇恨言論也被撩起來！當各國政府努力遏制新冠的傳播之時，同時也一直在努力阻止相關的網路上錯誤訊息的傳播。新冠大流行各種陰謀論的迅速傳播，網路上「反亞洲」仇恨言論激增，新冠騙局激增，對公共健康構成了威脅。為值得信賴的新聞來源分級的NewsGuard的John Gregory表示，網上共享的有關冠狀病毒資訊存在許多錯誤訊息，正在傳播「行銷」不同主題的陰謀論，例如疫苗和911攻擊。John Gregory 對新聞和訊息網站的信譽進行了評估。

Twitter上「反亞洲」仇恨言論也快速增長

最新一期的《新科學人》（New Scientist）期刊上的一篇文章 〈騙局，謊言和網上仇恨〉（Scams, lies and online hate ）指出，冠狀病毒大流行以錯誤訊息感染了互聯網（The coronavirus pandemic has infected the internet with misinformation）在歐洲，NewsGuard發現了36個被認為是冠狀病毒錯誤訊息的「超級傳播者」的Facebook頁面，這些頁面總共擁有超過1300 萬用戶。「傳播量是空前的。」在3月21日至4月5日期間，發現51％的受訪者在過去一個月中看到了冠狀病毒錯誤訊息。研究人員發現41％的人在分享新聞之前從未對事實進行過事實檢查。大多數人對訊息的了解較少，可能會發現虛假訊息而沒有意識到。網路傳播的不僅僅是新冠的假新聞，亞特蘭大喬治亞理工學院的Srijan Kumar及其同事研究了Twitter上「反亞洲」仇恨言論也快速增長，研究分析了與新冠相關的近3100萬條推文。他們將「反亞洲」仇恨言論定義為對亞洲個人或群體濫用或貶低的任何推文，或指責他們製造病毒，傳播或歪曲新冠的推文。

詐騙者冒充政府及公衛機構電話和短信騙取金錢

團隊發現大約3 ％或89.1萬條推文令人討厭，其中10％由機器人發布。調查還發現，約有20萬條推文具有仇恨性。像病毒一樣，仇恨言論似乎具有感染力。即使考慮到人們傾向於以相似的觀點關注他人的事實，看到自己所關注的人發推文的「反亞洲」仇恨言論的用戶，自己發布可憎內容的可能性也要高出五倍。相反，研究人員發現反仇恨的推文可以阻止了其他人發仇恨訊息的推文。這說明社交媒體平台應採取措施減少用戶對仇恨內容的接觸。這不僅僅是關於網上的仇恨言論，也與人們如何在現實世界中受到影響有關。英國通信監管機構Ofcom 警告稱詐騙者冒充政府、公共衛生機構電話和短信，通常模仿官方用語，例如通過虛假罰款來騙取金錢。據英國欺詐和網絡犯罪舉報中心ActionFraud稱，截至5月29日，全國在新冠騙局中損失了近470萬英鎊，被欺詐的人數超過2000多人。

提醒親人要多加小心，行事言論盡可能低調

值得注意並且令人擔憂的是這些「反亞洲」的仇恨言論及詐騙事件，不會一直存在於網路上面，它必然會出現在人們的真實生活中。在美國的亞洲人必須要隨時提高警覺，在公共場所中行事言論盡可能低調，尤其在面對警察時，儘量不要有反抗的對話。家有親友在美國的人，請轉發本文，提醒親人要多加小心。