佛洛伊德(George Floyd)之死,讓全美進入遍地衝突的動盪狀態。美國總統川普的支持度瞬間暴跌只剩4成不到,但他很快就找到替罪羔羊——「安提法」(Antifa)。近來川普多次表示,Antifa須為所有的衝突負起責任,並警告 Antifa 份子將會面臨嚴重的刑責與漫長的刑期。川普更直接發推特宣布,美國政府要把 Antifa 正式列為恐怖組織。司法部長巴爾(William Barr)隨即也發表聲明指出, Antifa 與類似組織煽動並實施暴力,已構成國內恐怖主義。

美國的種族仇恨運動,已經不限於黑白衝突

值得注意的是,美國的種族仇恨運動,已經不限於黑白衝突,最近「反亞洲」的仇恨言論也被撩起來!當各國政府努力遏制新冠的傳播之時,同時也一直在努力阻止相關的網路上錯誤訊息的傳播。新冠大流行各種陰謀論的迅速傳播,網路上「反亞洲」仇恨言論激增,新冠騙局激增,對公共健康構成了威脅。為值得信賴的新聞來源分級的NewsGuard的John Gregory表示,網上共享的有關冠狀病毒資訊存在許多錯誤訊息,正在傳播「行銷」不同主題的陰謀論,例如疫苗和911攻擊。John Gregory 對新聞和訊息網站的信譽進行了評估。

Twitter上「反亞洲」仇恨言論也快速增長

最新一期的《新科學人》(New Scientist)期刊上的一篇文章 〈騙局,謊言和網上仇恨〉(Scams, lies and online hate )指出,冠狀病毒大流行以錯誤訊息感染了互聯網(The coronavirus pandemic has infected the internet with misinformation)在歐洲,NewsGuard發現了36個被認為是冠狀病毒錯誤訊息的「超級傳播者」的Facebook頁面,這些頁面總共擁有超過1300 萬用戶。「傳播量是空前的。」在3月21日至4月5日期間,發現51%的受訪者在過去一個月中看到了冠狀病毒錯誤訊息。研究人員發現41%的人在分享新聞之前從未對事實進行過事實檢查。大多數人對訊息的了解較少,可能會發現虛假訊息而沒有意識到。網路傳播的不僅僅是新冠的假新聞,亞特蘭大喬治亞理工學院的Srijan Kumar及其同事研究了Twitter上「反亞洲」仇恨言論也快速增長,研究分析了與新冠相關的近3100萬條推文。他們將「反亞洲」仇恨言論定義為對亞洲個人或群體濫用或貶低的任何推文,或指責他們製造病毒,傳播或歪曲新冠的推文。

詐騙者冒充政府及公衛機構電話和短信騙取金錢

團隊發現大約3 %或89.1萬條推文令人討厭,其中10%由機器人發布。調查還發現,約有20萬條推文具有仇恨性。像病毒一樣,仇恨言論似乎具有感染力。即使考慮到人們傾向於以相似的觀點關注他人的事實,看到自己所關注的人發推文的「反亞洲」仇恨言論的用戶,自己發布可憎內容的可能性也要高出五倍。相反,研究人員發現反仇恨的推文可以阻止了其他人發仇恨訊息的推文。這說明社交媒體平台應採取措施減少用戶對仇恨內容的接觸。這不僅僅是關於網上的仇恨言論,也與人們如何在現實世界中受到影響有關。英國通信監管機構Ofcom 警告稱詐騙者冒充政府、公共衛生機構電話和短信,通常模仿官方用語,例如通過虛假罰款來騙取金錢。據英國欺詐和網絡犯罪舉報中心ActionFraud稱,截至5月29日,全國在新冠騙局中損失了近470萬英鎊,被欺詐的人數超過2000多人。

提醒親人要多加小心,行事言論盡可能低調

值得注意並且令人擔憂的是這些「反亞洲」的仇恨言論及詐騙事件,不會一直存在於網路上面,它必然會出現在人們的真實生活中。在美國的亞洲人必須要隨時提高警覺,在公共場所中行事言論盡可能低調,尤其在面對警察時,儘量不要有反抗的對話。家有親友在美國的人,請轉發本文,提醒親人要多加小心。