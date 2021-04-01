作者指出，習近平想用民族主義的石頭，砸向全球主義的腳，受傷的肯定是自己。圖／擷自人民網

20年前，美國拉拔讓中共進入世貿組織，從此老共一路搶錢，發了大財，說實在，老共從全球化中受惠最大，中國製品氾濫全世界，中國人開始學會穿西裝，因此，長期以來，老共最支持全球主義，所以，美中衝突以來，美國喊出美中經貿脫鉤，老共就用全球化抵抗。

老共需要從美國吸金

因為老共知道，人民幣不成氣候，老共要壯大自己，就需要從美國吸收資金，一但經貿脫鉤，老共立即完蛋，沒想到，「阿拉斯加」會談，中共戰狼姿態擺太高，楊潔篪的戰狼談話，教訓了布林肯，小粉紅好像吃了迷幻藥，居然把新疆人權問題無限擴大，拉高到民族主義聲浪，抵抗天下圍攻，被視為典型的拿石頭砸自己的腳，石頭是民族主義，雙腳才是全球主義。

過去的香港在所謂一國兩制下，半套民主生活使香港成為全球化的樣板，沒想到被帝王權力沖昏頭的習大大，居然自己動手先把香港滅了，拿石頭砸自己的腳，讓香港全球化樣板，宣告死亡。現在，共青團升高義和團架式，不惜槓上全世界的大品牌，甚至把網路巨頭「亞馬遜」也搞進來，戰火圈擴大，這一次，老共砸自己的腳可厲害了，環球紅色黨媒雖然出面滅火，未來還很難善了。

老共忘了，紡織用品在中國，中國既是製造者，也是消費者，紡織品外銷，每一年替老共賺到2000億美金，養了百萬員工，說白了，新疆的棉花產量，只佔全世界20%，這些棉花有80%賣到外國，更重要的是，跑到中國設廠的知名品牌，依合約規定，肯定會用到新疆棉花，問題是使用比率有多少，有無維吾爾族被強迫勞動所產出者，中共地方黨部和企業界商人，當然心知肚明，大家裝啞巴，只要不把事情鬧大，大家能過就過。這些大品牌為了把東西賣到西方，必須加入「善良棉花協會」，聲請無「血棉花」認證，說白了，也是洗白過水而已，就好像英國DB公司售出鑽石，必須附帶這顆鑽石並非「血鑽石」一樣，2006年，好萊塢以獅子山內戰為背景，拍攝出軍閥為了拿到軍火資源，對勞工強迫勞動，挖掘鑽石，然後用鑽石交換軍火的故事，震動全世界，從此，聯合國把「血鑽石」連結戰爭，定義為禁止交割物品，出發點是彌平戰爭，問題是，只是法令無法阻擋「血鑽石」販賣，同樣的道理，投資中國的名牌廠商，當然也知道來自新疆的棉花有「血棉花」嫌疑，為了產業鏈，無法拒絕使用，問題在於西方國家對人權比較龜毛、守法，所以，要銷入西方的產品，逃避中國原料，必須得到「善良棉花」認證一樣。

「血棉花」事件搞大之後，許多中港台藝人不明底細，卻跟著起鬨，挺新疆血棉花，另一邊NIKE新款上市，照樣搶購，可見，不是中國藝人無腦，港台藝人同樣近朱者赤，隨小粉紅起舞，無腦到底。

藝人羅志祥為了巴結中共，對老共「表忠」，還甘願違約代言，下場是被小粉紅起底，家中鞋櫃有百雙名貴NIKE，這臉打得有夠腫。

亞馬遜決戰淘寶

中國擺出要和西方紡織名牌較量姿勢，淘寶下架歐美名牌，西方國家當然也不含糊，「亞馬遜」已經貼公告，「所有利用其網路銷往西方國家的中國紡織類產品，必須提出沒有使用新疆棉花的證明」，這下子中國品牌才真的完蛋，中國人抵制歐美國家的名牌，大不了，這些歐美品牌工廠撤出中國，不使用新疆「血棉花」原料，產品只賣中國以外地區，同樣可以活下去，但是，中國品牌只靠內銷，立即損失2000億美金。

在這場「血棉花」戰爭中，想要搞騎牆的廠商，受傷最重，以日本「無印良品」來說，一開始，「無印良品」就宣告不使用「血棉花」，網站立即被小粉紅出征，「無印良品」也立即改口說，「不拒絕使用血棉花」，此話一出，小粉紅並沒有太高興，反而日本人火大了，認為無印良品沒骨氣，股價市值一天跌了200多億，證明了左右為難的商場時代已經來到，左右無法通吃，你要賺哪一邊的錢，自己要先想清楚。

本來，政經可以分離，資本主義和共產主義並存，偏偏，老共的意識形態思維，把政經綑綁一起，小粉紅為了政治自嗨，把自己的球鞋藏起來，裝出一副痛恨西方姿態，私底下秒殺新的NIKE球鞋，逼迫外商選邊站，最後，就是把外商全部逼走。這一次，習大大玩火玩很大，用民族主義的石頭，砸向全球主義的腳，看來，受傷的肯定是老共。



中國淘寶下架歐美名牌，「亞馬遜」也貼公告表示，「所有利用其網路銷往西方國家的中國紡織類產品，必須提出沒有使用新疆棉花的證明」。圖為亞馬遜球體，西雅圖亞馬遜總部的一部份。擷自維基百科，公有領域