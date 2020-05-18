只看見了經濟，而沒有考慮到生態安全，是極不可取的。額濟納旗原為西北地區的生態屏障，現在已淪為沙塵暴的重要發源地。圖／擷自維基百科，公有領域

2003年SARS的起源地為廣東省，2019年新冠狀病毒肺炎的起源地為武漢市，二者均為人口極端密集、高度工業化開發的地方，為什麼？

2020年3月出版《抗疫簡史》(走走等著、郭之文主編)第196~205頁「人類從未停止過抗爭」所述，或許可提供一些思考方向。

該書第201頁指出，人們不禁要問，為什麼會有新的傳染病不斷出現？這主要有兩種情況，一是原來感染動物的微生物，由於某種原因，轉移了它們攻擊的目標，開始感染人類了。二是一些細菌或病毒在外界環境的作用下基因發生了變化，原來不致病的病原體增加了可以致病的毒力基因，或是原來的病毒基因改頭換面成為一種新的病原體，引起人類疾病。

該書第204頁指出，如果人類不斷地侵入到大自然裡面去，不斷地破壞大自然，這樣的潘多拉魔盒還會不斷地被打開，並且可能未來的潘多拉魔盒會更可怕，這也許不是危言聳聽。隨著人口的增長，人類領地不斷地擴張，原本寧靜祥和被打破……隨著人類生存條件的變化，全球貿易活動、遠程旅行的頻繁，以及氣候變化等，新傳染病還會不斷出現。

破壞大自然導致疫病大反撲

該書第205頁結語指出，病毒也是一個物種，它在自然界裡也有存活的權利，人類所應該做的就是讓自然界的生態保持平衡，唯其如此，人類才能與大自然和諧共生，如果人類總是不斷地去干預大自然，更多的問題還將爆發，畢竟，我們只有一個地球！

再者，中國人的價值觀也是影響新興傳染病產生的重要因素之一，在景愛所著《居延滄桑—尋找消失的綠洲》（2006年8月出版）第183頁指出，到20世紀50年代以後，由於河西走廊人口、耕地劇增，成為新興的工業區，在國民經濟中的地位日益提高，於是在河水的分配上，額濟納旗只好以大局為重，先人後已，捨已為人了。額濟納旗河水減少，極大地惡化了綠洲的環境，沙漠化日趨嚴重。

該書第186頁指出，有人說，額濟納旗只有萬八千人口，國家全包下來又能花多少錢。這種見解是很片面的，只看見了經濟，而沒有考慮到生態安全，是極不可取的。「沒有神仙和皇帝，要自己救自己。」我們必須學會愛護環境和珍惜資源，愛惜每一滴水，每一顆樹，每一株草。

我們發現，良心學者的呼聲，發揮影響力仍然有限。中國「西部大開發」導致生態危機。迄今，額濟納旗成為沙塵暴的起源地之一，沙塵暴未止，SARS、武漢肺炎的接續發生，是不難想像的。