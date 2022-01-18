作者自序

本書是筆者在政大台史所的同名碩論（由恩師薛化元教授指導）的補充修訂版。該論文籌備多時，實際寫作一年半，總字數不含徵引書目，約十三萬字。蒙台灣二二八和平促進會林明德教授、張秋梧女士（二二八受難者張榮宗之女）厚愛，策畫贊助出版，遂再增修刪訂而成本書，不含徵引書目，約十八萬字。期間林教授於本（2021）年6月2日仙逝，本書承其遺澤問世，筆者謹致萬分謝忱，並回向林教授的安樂，與張女士的平安健康。

筆者才力有限，寫作有如春蠶吐絲，所幸從論文階段即遇多方協助。首先，要感謝薛化元教授的精心指導。筆者永遠記得碩士班甄試時，薛教授即提醒我在台灣史研究上，要特別注意「名實之辨」：文字有寫，不代表真有其事；文字沒寫，不代表並無其事。這點讓我受益良多，對本文寫作提供強大的幫助。此外，他也對本文結構進行「宏觀調控」，並讓本文聚焦於二二八（原本筆者另開白色恐怖的篇章，但論述龐大難以收拾），使本文得以在畢業之前順利完成。

其次，要感謝兩位口試委員：李筱峰教授和陳儀深教授的悉心指正，提供許多寶貴的增刪修訂意見，點破本文寫作的一些盲點，令筆者受益匪淺。再者，感謝李錦姬女士的友情贊助、台史所同窗薛宏甫（曾任阮美姝助理）在資料上的大力提供，以及楊瑞松、蘇瑞鏘、許進發、王昭文等學者，或於筆者發表單篇論文時惠賜意見，或於本書增訂時提供諮詢。另外，要特別感謝李筱峰教授和魏淑貞女士的牽成，使本書有幸由玉山社出版。

筆者也要感謝《自由時代》雜誌社的老闆鄭南榕，他是二二八厲禁的終結者。筆者就是在雜誌社當編輯時，開始認識二二八的。也感謝同事林世煜和胡慧玲伉儷，以及後來認識的曹欽榮兄，透過他們的牽線，讓我一頭栽進台灣戰後人權史、特別是白色恐怖的研究。了解白色恐怖，對二二八的研究更為得力。

感謝其他成就本書的一切有形無形助緣助力，更感謝台灣這塊大地。這篇論文是我的「二十世紀台灣懺悔錄」之一，也是我對台灣的「國土恩」所盡的一點小小小小的回報。

本書目次

自序

第一章 緒論

第一節 虐殺與逃亡的定義

第二節 本文研究的若干重點說明

第二章 操作誤解與虐殺報復

第一節 將「暴動」定調為「叛亂」

第二節 從「奸黨論」嫁接兩大敵人

第三節 「漢奸想像」與「肅奸戰爭」

第四節 仇恨的投射，暴行的模仿

第五節 對敵國異族的打家劫舍

第六節 二二八的歷史哲學：層層無盡的荒誕

第七節 細思極恐的統計數據：死亡人數之謎

第三章 逃亡規模與逃亡場域

第一節 二二八初期的避難潮

第二節 成千上萬人的大逃殺

第三節 山區逃亡與平地逃亡

第四節 離島逃亡與異國逃亡

第五節 想像不到的逃亡處所

第六節 驚悚危急的逃亡場面

第四章 獵逃機制與逃亡樣態

第一節 外來政權的獵逃機制

第二節 逃亡者的應變與機運

第三節 二二八複雜的逃亡樣態

第五章 二二八的心靈逃亡

第一節 二二八厲禁

第二節 「移民國外」與「心靈脫中」

第三節 「歌頌不義」與「歷史失憶」

第四節 「心靈復歸」與「終極逃亡」

第六章 結論



李禎祥與著作《二二八的虐殺與逃亡》。圖／玉山社、國家人權博物館臉書，民報合成

作者簡介

李禎祥 台北市人，台大中文系、政大台史所畢，曾任《自由時代》週刊編輯等職。從事人權議題研究多年，並發表多篇論文與專欄文章。著有《李天生評傳》，編撰有《人權之路》；編輯有《白色封印》、《高俊明牧師回憶錄》等；並受補償基金會、國家人權博物館籌備處委託，進行白色恐怖六張犁名單、政治犯名單比對考證，近年參與中研院台史所的白色恐怖歷史概覽編纂計畫等。