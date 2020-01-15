大選甫落幕，私校涉弊再度登上新聞頭版，明道大學校長涉嫌侵吞上億中生學費的財務弊端，教團直批董事會淪私校亂源並呼籲修私校法，將私校回歸公共財、解決董事無任期制等議題再度成為新聞火熱焦點。

「10個大學生，7個讀私校」蔡政府尤其教育部有無可能痛下決心修私校法，備受關注。見諸惡質校董將「私校納為私產」敗壞台灣高教，不僅影響台灣下一世代。透徹了解高教問題並化為實際行動如「高醫轉型正義」等團體都知道，這已不僅是私校議題，更是黨國體制高教轉型正義的「重中之重」，影響的將是台灣下一世代的未來。

「私校法修法」終結萬年董事的「私校法修法」，早在蔡政府首上台就是原列國會首會期的優先法案，也大陣仗的開過公聽會並一讀，但最後僅剩時代力量堅持修法。

蔡政府第二任期即將揭開序幕！「私校法修法」會再度被搬上國會殿堂嗎?教團的呼籲會被重視嗎?堅持修法不靠攏權貴財團的時代力量黨團還在，追求正義的力量不會消失。但財大氣粗的惡質財團仍會聯合政客百般阻擾，這也是必然。

私校法千瘡百孔，但最後臨到修法，各種既得利益團體湧入，最後卻只有『時代力量』不向財團靠攏，堅持修法。本次大選，時代力量在官網PO出陳永興醫師與談「時代力量堅持私校改革」以「高醫轉型正義」為例，陳永興在影片中強調，這不只是高醫，很多私立學校都有這種問題。但臨到修法時刻，陳永興指民進黨呢？有些立委覺得訴求有道理，可是到黨團就被封殺了；國民黨呢？更不用講了！「他們」早就是跟財團掛勾。

https://www.youtube.com/watch?v=Qu6RL3vawi8

時代力量在私校法修法在國會抗拒惡質財團與政客的堅持，從2016年的國會首會期在國會的各種努力都看的見！2020新國會，雖然不少為黨國私校代言的立委也攻入國會，但民進黨仍是過半數的掌國會優勢，一如反滲透法說過就過，校法修法考驗蔡政府的決心。

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