作者指出，從李前總統的著作《餘生─我的生命之旅與台灣民主之路》，發現他生前一再強調政府官員，尤其是「領導者應該盡可能傾聽人民的聲音，在苦民所苦的同時，以誠意具體回應他們的訴求，並尋求解決之道。」圖／作者提供

7月28日聯合報〈蘇詠盛案 照亮「依法行政」陰暗處〉一文指出，去年3月間，由黃虹霞提出，黃瑞明、詹森林、謝銘洋三位大法官加入的釋憲聲請案不受理不同意見書，引發立委關注，隨後促成行政程序法第128條修正，放寬「新證據」的範圍，只要能動搖原處分正確性的證據，都算新證據；在個案救濟部分，國防部重新邀集專家學者針對蘇詠盛案進行研議後，會議上得到一致性結論：支持國防部依法重新作成處分。歷經十一年磨難，歷史改寫：國防部於月前重新核定蘇詠盛「因公死亡」改卹。

國防部傾聽「蒙冤者」的聲音，「蘇詠盛案」的處理方式，藉助專家學者的智慧，突破行政機關對抗改革的「慣習」，如此前瞻性作法，值得肯定。因而，得到了照亮「依法行政」陰暗處之效果，且使軍中人權的保障，向前邁進了一步。

公法學大師林紀東教授（曾任27年大法官），他生前探討行政訴訟判決「實質的確定力」，認為行政訴訟的判決，是否具有實質的確定力？議論紛紛，故亦發生爭論。…包括否定說（自可將其撤銷變更）、肯定說（不應把它撤銷變更），以及折衷說（視情況而定）。按多數學者贊成「折衷說」這一說認為行政行為，如係授與私人權利或利益的行為，具有實質的確定力（按即肯定說）。但如係使私人負擔義務，或使其發生不利益結果的行為，則不具實質的確定力（按即否定說），例如稅務案件、裁罰案件等。

行政機關應承擔「依法自我改正」之責

我們發現「蘇詠盛案」這樣的轉折其實並不突兀，基於依法行政原則，縱使該案已有確定判決，但行政法院駁回原告之訴的判決類型，依法本就沒有拘束行政機關的效力。就如前述林紀東教授所指「否定說」即是。亦即，自此開創了「依法行政」這個詞彙的新意義，只要做得不對，相關行政機關就應該「依法自我改正」，這在行政程序法第117條及128條已有明文規定。

查太極門稅務冤案民國81年度綜所稅，係由於台中高等行政法院民國94年5月25日93年度訴字第131號判決所致。不過，解析該判決內容，卻找不到該稅單課稅之理由，可說是一件錯誤判決及枉法裁判。

近日詳讀李前總統的著作及研討會專刊，發現他生前一再強調政府官員，尤其是「領導者應該盡可能傾聽人民的聲音，在苦民所苦的同時，以誠意具體回應他們的訴求，並尋求解決之道。」《餘生─我的生命之旅與台灣民主之路》（2016年2月出版）第15頁。

平心而論，依照前述國防部對於「蘇詠盛案」之處理方式，藉助專家學者的智慧，且摒棄了行政機關的「慣習」，歷經了25年的太極門稅務冤案應該有解才對。國防部能，財政部為何不能？引人深思。