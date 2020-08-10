陳永興醫師，出生於高雄，從學生時代組織山地服務隊進入偏鄉服務、在校園中爭取言論自由，選擇成為精神科醫師，到發起二二八公義和平運動、擔任民意代表、衛生局長。對台灣社會和公益服務的關懷，是推動他人生前進的主要動力。

在從政、行醫的路上，他努力推動精神衛生法案，為精神病患者的人權奔走。擔任高雄衛生局長期間，有效整合醫療資源、擴大醫療服務，並創辦台灣第一個醫療史料中心。擔任羅東聖母醫院院長時，為籌建老人醫療大樓四處募款，他笑稱：自己最大的專長就是募款。

從醫院職務退休以後，他創辦《民報》持續推動改革，為言論自由、提供多元聲音而努力；擔任門諾基金會董事長，全力照顧花東偏鄉老人。

這是陳永興一生的故事，也是一位理想主義者在台灣社會奉獻一輩子的奮鬥史。