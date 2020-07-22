目前已知的、可信的科學證據，都顯示性傾向不是一種任意選擇、也不是外力可以改變的。現代醫學非常清楚地告訴我們：同志不是疾病、不是異常，而是人類多樣性的正常展現。示意圖／Pixabay

同志是什麼？

這幾年，台灣民眾很常聽到「同志」、「同性戀」、「同性婚姻」這些名詞，但大部分的人仍對同志一知半解，甚至受到網路謠言的誤導，而將同志視為毒蛇猛獸、破壞家庭倫常的異類。

我是一位精神科醫師，也在台大醫院開設了同志諮詢門診，專門諮詢同志因為社會壓力、污名而導致的情緒困擾。我常到各個醫療院所、醫學年會演講，主題經常是多元性別以及性別友善醫療，因此也發現仍有許多醫療人員對於同志存在著誤解。

現代醫學非常清楚地告訴我們：同志不是疾病、不是異常，而是人類多樣性的正常展現。但究竟同志包含了哪些族群呢？在傳統觀念當中，對於人往往僅限於男女兩種性別的刻板想像，但性與性別的豐富與多樣絕不僅於此。很多人以為同志就只有同性戀，但事實上，同志的定義隨著社會演進也逐漸變化當中，在華語地區，當代「同志」的範圍已逐漸擴充至泛指LGBTI（Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex），意指女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別、陰陽人（或翻譯為間性人），進一步包括非異性戀、非二元性別的所有性/別少數者。

原來不同性傾向的人有這麼多

同志族群中，大眾最常聽到依然是男、女同性戀，同性戀是一種性傾向（Sexual Orientation），性傾向是指一個人在身體、浪漫情懷或情感方面被其他人所吸引。男女同性戀者喜歡與自己相同性別的人、異性戀者喜歡相異性別的人、雙性戀者則可能喜歡相同或不同性別的人。除此之外，性傾向還有泛性戀、無性戀等其他各種可能性。

那麼，社會上到底有多少人是同性戀、雙性戀呢？

2012年中央研究院社會學研究所「台灣社會變遷基本調查」第六期第三次調查計畫，是我國第一個有系統地蒐集國人性傾向資料的大型學術調查，研究結果顯示，94%的受訪者自陳為異性戀，1.7%自陳為雙性戀，而僅有0.2%自陳為同性戀，不確定、不知道與拒答者共占4%（章英華、杜素豪、廖培珊，2013）。由於性少數的受訪者可能對於調查過程中「出櫃」的風險感到顧慮，不見得願意回答真實的性傾向，且此數據中同性戀比例遠低於歐美國家的大型研究結果，因此普遍認為該調查可能低估了性少數者的比例。

楊文山與李怡芳（2016）則利用了2011年中央研究院社會學研究所「台灣青少年成長歷程研究」進行分析，結果顯示，台灣北部24至29歲年輕人口中，有2.85%的男性自我認定是同性戀、女性則有5.21%自我認定是同性戀，且有8.86%的男性和27.65%的女性自我認定「不是異性戀」。不論在性慾望、性行為或性傾向認同等層面，女性同性戀傾向的人口百分比皆較男性多，此與西方研究結果相似。

當代醫學對於同性戀的看法

目前已知的、可信的科學證據，都顯示性傾向不是一種任意選擇、也不是外力可以改變的。世界精神醫學會（World Psychiatric Association, WPA）在2016年發布之〈性別認同與同性性傾向、性吸引與性行為之立場聲明〉強調：「性傾向是與生俱來，並由生物、心理、發展與社會因素等所決定。」

世界醫師會（World Medical Association）在2013年10月於巴西召開之第64屆世界醫師會大會也通過〈人類多元性傾向聲明〉，強調「世界醫師會譴責所謂的『轉化』或『修復』性傾向的療法。這些作法構成對人權的侵害，更是不合情理的行為，應被譴責並接受制裁與處罰。醫師參與此類行為的任何步驟都將違反醫學倫理」。也就是說，不論你是同性戀、異性戀、雙性戀，性傾向都不需要改變、不需要治療。

台灣精神醫學會也在2016年12月26日公開發表〈支持多元性別/性傾向族群權益平等和同性婚姻平權之立場聲明〉，文中強調：「台灣精神醫學會支持政府應提供多元性別/性傾向者在法律與社會上的平等保障，包括醫療照護、反霸凌、反歧視、合法而完整的婚姻等權益，並給予多元性別家庭在生養、領養、撫育小孩上有完整的法律義務及權利，這將對同志家庭中的孩子提供重要的保護。」

世界頂尖醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》（The New England Journal of Medicine）曾在2014年和2015年兩度刊出文章支持同性婚姻，文中明確指出：「同性婚姻合法化是降低社會汙名的直接做法，能有效改善同志族群的身心健康。」台灣也在2019年5月24日實施《司法院釋字第七四八號解釋施行法》，使我國成為亞洲第一個同性婚姻合法的國家。

醫療人員對於同志該有什麼樣的態度與觀念

身為醫療人員，我們有社會責任經由倡議與衛教來改善社會的不平等，其中包括性別認同和性傾向相關的不平等。因此，醫療人員應該理解多元性別，當為性少數個案（例如同雙性戀、跨性別者）進行醫療及心理照護時，應以肯定式態度做為基本立場，避免對於性少數個體存有誤解、歧視，或落於性別刻板印象。

在行政、立法或司法單位，決策過程中也應考量人民健康促進之面向，納入醫療實證，重視弱勢族群（包括婦女、性少數、兒少、經濟弱勢、以及被體制排拒於外之族群）的基本醫療權益，以符合憲法中平等權之核心價值。至於在醫療院所當中，也必然會有多元性別的員工，也應該照顧到同志員工的權益，讓不同性別、性傾向的員工，都能在醫療體系中自在地貢獻所學，這也是社會不斷進步的過程當中，醫療領域應該與時俱進之處。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台