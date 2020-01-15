林杰樑醫師，1958年6月30日生於嘉義朴子的中醫世家，第一名畢業於朴子國小，台北師大附中畢業後考上台北醫學大學，上課總是坐第一排勤作筆記，幫同學整理老師上課重點。林杰樑不熱衷參加康樂社團，卻積極參加「醫療服務團」前往偏鄉參與義診及汙染調查，他也參加「針灸社」及創立北醫的「中醫社」，對中西醫醫學都有濃厚興趣，又為鍛鍊身體學習跆拳道，曾擔任「跆拳社社長」。他做事努力不辭辛勞，在擔任實習醫生那年經常熬夜值班，竟有一晚在寫病歷時趴在值班台上，護士以為他太累了，並沒有叫醒他，經過一個多小時發現不對勁，才被送至急診室，發現他得了嚴重的急性腎炎。

林杰樑被救回一命，卻必須終生洗腎，在當時還沒有健保的時代，每個月醫療費用超過5萬元，是大的負擔，林杰樑決定投入腎臟醫學研究並選擇專攻冷門的毒物學，希望照顧更多人不要像他一樣承受終生洗腎的痛苦。1988年林杰樑已是傑出的腎臟科名醫和毒物學專家，他籌組了「綠十字健康服務協會」，帶領許多熱心服務的醫學生和年輕熱忱的醫師，在台灣許多醫療資源缺乏的地區進行義務的醫療服務工作。在偏鄉義診的同時，林杰樑率領成員進行環境污染的調查，最有名的例子是1982年桃園觀音鄉的高銀化工廠排放廢水汙染農地，造成有毒鎘米的事件，林杰樑主動介入調查揭露真相，促使桃園縣府和工廠同意協助居民遷村；後來如高雄後勁中油的石化汙染、高雄大寮的鉛汙染、二仁溪廢五金汙染……等，林杰樑都以俠醫的精神勇於揭發公害真相，不畏相關單位的施壓，堅持保護民眾的健康！

林杰樑對毒物的健康危害和汙染調查，也發表在世界頂尖的醫學期刊（新英格蘭醫學雜誌）引起國際的重視，他除了擔任長庚醫學大學教授及林口長庚醫院毒物科主任，也擔任衛生署的顧問，對農藥巴拉刈的劇毒造成不少民眾自殺身亡，再三呼籲台灣禁用巴拉刈，2008年台灣發生的毒奶粉事件、2011年的塑化劑事件、2013年的毒澱粉事件，在報章雜誌都看到林杰樑以專業立場提供民眾和政府寶貴的意見，為了民眾健康福祉，他不眠不休的奉獻自己的時間和體力，拼命的投入食品安全及公害防治的工作，贏得社會大眾的信賴和肯定，卻也埋下了自己健康日漸下坡的危機！

2013年8月2日，林杰樑因不明感染而呼吸困難，緊急送醫急救，全台民眾獲知，皆不捨紛紛在網路集氣版留言，盼望奇蹟出現，但8月5日林杰樑不幸告別人間，只享年55歲，是台灣醫界和社會的重大損失。

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