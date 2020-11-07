高雄大地主南和興資產公司逃漏稅案件，在11月2日，被時代力量議員林于凱所主持的記者會上揭露之後，該公司因為被外資掌控以來，所涉及的回收土地糾紛，也在高雄地區捲起千堆雪。

美奇萊影城面臨收攤

記者會上另一位苦主陳文武現身說法，正好證實最近市井傳聞：高雄醫學院對面的美奇萊影城即將收攤，這個傳聞一開始在高醫學生社群網站出現，多數人以為是武漢瘟疫疫情因素，導致電影院生意不好，沒想到背後另有隱情。

陳文武在記者會上說：「當年，他與南和興董事長陳田植簽下合約，在高醫對面一千兩百多坪土地上，興建影城，雙方在合約上載明：陳文武自己出資興建影城，興建後依約繳納租金，建築物使用權為陳文武所有，使用到陳文武不願意使用為止」，白紙黑字為證，陳文武說：「早期南和興所有土地，只准租不准賣，高雄人人盡皆知，現在，外資進到公司掌握主權，開始下達土地回收令，驅逐合法承租者，此舉實在無法讓人接受。」這種糾紛當然不只是美奇萊影城，2018年，美奇萊旁邊的家樂福十全店，已經關門，附近的店家或攤販，本來依靠家樂福大賣場和影城的熱鬧氛圍，可以保持消費者流動，如今，入夜一片漆黑，市況明顯越來越蕭條。

美奇萊影城土地共一千兩百多坪，如果依照目前的市場價值，初估就有20億台幣，香港亞太置地公司入主南和興之後，在台北成立三家德高置地子公司，管理台灣的南和興資產，用強制手段要回土地，已經引發不少民怨，美奇萊影城只是其中之一。

南和興公司擁有高雄廣大土地，也造成陳家富可敵國，但是，所引發的爭議事件，還不只是高雄醫學院的資產爭執，有關陳家取得土地的傳聞，手段不正，在高雄市井之間，早已人盡皆知，這段公案隨著當事人死亡，加上年代久遠，也慢慢變得模糊，但是，從陳家祖訓：「土地只租不賣」，可以理解其中原因。

有關陳中和侵占老東家陳福謙土地的紀錄，目前只能從當年順和行的孫輩陳玦琳所寫的《珽瑜長青謎稿》一書中窺探一二，作者陳玦琳父親是陳日翔，就是陳福謙的大兒子，所以，陳玦琳要稱呼陳福謙祖父，而陳福謙就是一手提拔陳中和，從孤兒變成富可敵國的貴人。



《珽瑜長青謎稿》一書紀錄了有關陳中和侵占老東家陳福謙土地的過程。圖／作者提供

陳福謙是陳中和貴人

陳福謙在清治時代，從鼓浪嶼來到旗津，書中〈順和棧滄桑史〉這一篇中，作者寫道：「祖父一開始從事撿拾豬糞的工作，把豬糞曬乾後，賣給人家當柴火，附近鄰居稱他「豬糞伯」，慢慢存到一點錢，開始經營米販，生意越做越大，後來看到鳳山生產蔗糖，於是組織和興公司把蔗糖賣到中國和日本。當時，從阿公店到萬丹，凡走過都是陳家土地，連橫的《台灣通史》稱：陳福謙是南部最大買辦，可見陳福謙的富有。

有一天，陳福謙路上看到孤兒陳中和，陳中和當年7歲，陳福謙看他可憐，所以就帶回家和大兒子日翔作伴，慢慢地，陳中和也學習做生意，陳福謙和日本做貿易，所以，把陳中和派到日本分公司管理歷練，後來，陳日翔考上科舉，到北京當官，家業交給二子陳文遠，有一次文遠到日本視察業務，發現陳中和把「順和行」日本公司據為己有，文遠一生氣，當場和陳中和衝突，結果被陳中和送進日本警署，並且誣指陳文遠抽鴉片，後來陳文遠用錢買通日警回到台灣，也把陳中和召回台灣，陳中和在日本常駐時期，已經和日本建立良好關係，1895年，日清戰爭後，日本接收台灣，陳中和利用良好關係，開始走親日本政府的路線，日本據台後，重新丈量土地時，當時很多唐山人不願歸化日籍，就回到唐山，陳中和把順和行的土地全部登記為己有，脫離順和行，建立自己的公司，單單在高雄鹽埕區就有36甲地，陳福謙的後人發現土地短少，為了打這場官司，遠赴日本帝國法院，後來，日本帝國法院派人來台調查，其中一位關鍵人物許木章，許木章曾任陳福謙家族大帳房，更是陳中和竊盜土地的同謀，本來陳中和答應事情成功後，給許木章40萬兩，卻沒兌現，所以許木章把真相說了出來，陳中和擔心事跡敗露，所以和律師商量，律師告訴他，人死了就不用認帳，土地可以給子孫享有，1930年，陳中和死亡，傳聞所謂吞金自殺，就是由此而來。

陳日翔的大兒子陳玦琳所寫的這段故事，可信度當然很高，1983年，當時高雄市議員洪壽美質詢當時的市議會議長陳田錨，有關他的祖父替日本人做事，以及吞金自殺之說，洪壽美被告上法院，結果洪壽美被判刑9個月。

歷經百年公案，陳福謙後代還在台灣，歲月雖然沖淡了恩怨，只是，南和興依然存在，土地的糾纏故事至今還揮之不去。