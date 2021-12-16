2021.11.30「台灣女權日」，音樂創作人王明哲為紀念25年前不明原因被謀殺死亡的彭婉如女士，分享所譜寫的兩首歌曲。圖／擷自民報之聲影片

彭婉如（1949年7月13日〜1996年11月30日），台灣新竹市人，台灣女權運動者。畢生致力於兩性平等教育以及婦女運動。為了在社會上落實兩性平權，投身政治，推動多項保障女性的法案。曾任婦女新知基金會秘書長、主婦聯盟環境保護基金會董事、婦女救援基金會董事、晚晴婦女協會理事長，民進黨婦女部主任。

25年前的民進黨全代會通過主要由彭婉如推動的（婦女參政¼保障條款）的前一晚（1996年11月30日），彭婉如猶在民進黨國大代表團投宿的尖美飯店不辭辛勞的遊說每位黨員支持這個條款，當晚離開尖美飯店後於路邊招手坐上計程車準備回她下榻的圓山飯店，卻就此失蹤，3天後被人發現陳屍在高雄縣鳥松鄉（現高雄市鳥松區），享年47歲，震驚各界。

那時王明哲和劉世芳為她作了兩首曲子，但一直都沒有發表，如今已過了25年，兇手仍然毫無下落，憶起當時情景仍然令人潸然落淚！

〈風中落葉〉

作曲 ∕ 王明哲 作詞 ∕ 王明哲，陳明仁



突然來一陣風 冷冷一直吹

樹葉不驚孤單 予人會心痛

無張無弛的心情 若斷線風吹

找攏無妳的形影 怨嘆彼陣風

風雨中一芯花 予人會心疼

來年的春天 新葉開甲滿樹枝



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〈婉如一場夢〉

作詞/劉世芳 作曲/王明哲



婉如一場夢 妳匆匆的走過

熱鬧人群 明亮的燈火中

好像轉瞬間 妳冷冷的躺在荒煙蔓草

暗夜星空下 明亮的燈火 照不亮妳的腳步

冷冷的星空 見不到妳的身影

婉如 妳在哪裡 我們急急切切在找妳

找尋妳的腳步 找尋妳的容顏

婉如在哪裡 我想問問妳

冷嗎 妳好嗎

婉如一場夢 何時來入夢



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