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每日國際焦點

菅首相與川普首度通電。印尼與美國簽下透過民間投資支持基礎建設的金融協定。

美國國務卿蓬佩奧訪問巴西的委內瑞拉難民營，要求馬杜羅下台。同時感謝哥倫比亞支持要求馬杜羅下台。美國與蓋亞那將開始在與委內瑞拉的爭議海域進行聯合海事巡邏。川普繼以阿問題、科索沃問題後，接下來積極解決委內瑞拉問題。

詳細全球國際形勢，請繼續看分區國際新聞集錦

日本

菅首相與川普 首度通電 。

印尼

印尼與美國 簽下透過民間投資 支持基礎建設的金融協定。

南韓

警方 逮捕 想逃回北韓的脫北者。

印度

國安局 逮捕 9名蓋達恐怖份子。

泰國

示威者 要求 限制王權。

白俄羅斯

歐洲議會稱11月任期期滿之後， 盧卡申科就不該被視為白俄領袖 。

盧卡申科警告歐盟若邀請反對派領袖就是干預內政。

俄羅斯

反對派領袖Navalny 已經恢復至可走路。

希臘

地中海風暴 襲擊造成3死。

美國

農業部 計畫發放 140億美元為農民紓困。

委內瑞拉

美國國務卿蓬佩奧 訪問 巴西的委內瑞拉難民營，要求馬杜羅下台。

哥倫比亞

美國國務卿蓬佩奧感謝哥倫比亞支持 要求馬杜羅下台 ，並表示將繼續支援哥國對抗毒梟。

蓋亞那

美國與蓋亞那將開始在與委內瑞拉的爭議海域 進行 聯合海事巡邏。

祕魯

總統 在國會彈劾案中獲勝。

阿富汗

政府軍攻擊塔利班基地 ，炸死40塔利班，但第二擊誤中聚集觀看第一發爆炸的平民，造成12死10傷。

巴林

內政部 表示 破獲伊朗計畫發起的恐怖行動。

伊朗

英法德向聯合國表示 ，2015年核協定解除伊朗禁運的措施，9月20日後仍有效。美國則堅持要重新禁運。美國2018年退出伊朗核協定。

聯合國 稱不確定性太高無法對美國想制裁伊朗做任何行動。

沙烏地阿拉伯

吉贊 遭北葉門叛軍砲擊，5平民受傷。

黎巴嫩

基督教領袖 責怪 什葉派阻撓新內閣產生。

土耳其

土耳其 延長 在塞浦路斯外海探勘石油一個月。

土耳其稱可能與希臘 恢復談判 ，稱歐盟若制裁將無用。

敘利亞

俄軍機 轟炸 東北敘利亞反抗軍陣地。

土耳其 反駁 聯合國稱其在北敘利亞違反人權。

衣索比亞