徐政朝親自示範湯之花岩盤浴高雄巡禮。熱心參與公共事務的他最近更是神清氣爽、心情好徐政朝說，運動走一走，再來躺一下岩盤浴，他自我感受真的很好，所以他想發起同好會，歡迎有興趣的可以來參加。(圖/陳俊廷)

政商聞人徐政朝年近80身體還十分硬朗，熱心參與公共事務的他最近更是神清氣爽、心情好，親朋好友知其曾有重症接受治療，問及健康近況，他說，近日身體醫檢，完全OK！

「要活就要動」！徐政朝說，運動走一走，再來躺一下岩盤浴，他自我感受真的很好，所以他想發起同好會，歡迎有興趣的可以來參加。

徐政朝指其因京城集團總裁的邀約到湯之花而體驗飆汗，他兩年前因身體欠安，還罹患重症，為了保養每周造訪湯之花岩盤浴後自我健康感覺有進步！他舉例以其過去較難流汗，進行岩盤浴後，不僅體驗前後加速排汗，現在體感溫度與排汗攏很正常外，最近的一次身體醫檢，也完全正常。為此，他將其兩年有感體驗現身說法。

「岩盤浴」躺在溫熱的石塊鋪好的岩盤上，慢慢感受體感溫度的增進後，再達快速飆汗的效果。在日本與韓國常伴隨溫泉做為浴場開放環境的一項，大抵浸泡溫泉後，再進行岩盤浴。惟因溫泉浴場大抵位在山高水遠的地區，腦筋動得快的的開發商因而將其設計慢慢被引入都市內，一如韓國鋪上黃土、艾草與漢方的的各種汗蒸幕都可在首爾等大都會體驗飆汗與健康增進的快感，漢方也能經由呼吸增進人體吸收。

日本溫泉「湯治」有其歷史，環境廳還有指定國民溫泉保養地。湯治場（とうじば），顧名思義是以「湯治」為目的的溫泉地，大多是在山間僻地的溫泉地，也就是所謂的秘湯。在秘湯所在的地帶，常見天然岩盤地熱煙霧裊裊直竄天際的景緻，浸泡溫泉後躺在天然的岩盤有其溫熱的物理效果外，也能與當季時令融合享受大自然的野趣。惟秘湯總在要跋山涉水的所在，現代人沒有假期總較難前往。

當前乾式溫泉岩盤浴的發展從溫泉走入非溫泉的城市，並在美容健康領域因應而生，人體皮膚透過皮脂線的毛孔分泌油脂再與汗線所分泌的汗水混合形成極薄的層膜稱為皮脂膜可以預防細菌感染並增進肌膚溼潤；泡溫泉時體溫上升毛孔張開排汗，皮脂分泌跟著茂盛於是將皮膚表面污垢與雜質沖掉，而溫泉所含多總有益人體的礦物質因而經由皮膚吸收，所以浸泡溫泉不宜用力摩擦身體以保持皮脂膜的效果，而泡完乾式溫泉的岩盤浴，日韓都普遍應用並認為有同樣達泡溫泉的礦物與溫熱效果，所以使用岩盤浴後同樣不宜沖水，以續保有礦物溫熱作用。

※岩盤浴湯の花系列影音報導 (下集待續)

徐政朝親自示範湯之花岩盤浴高雄巡禮地點：高雄市鳥松區清華街本昌巷291號(位在本館路芳城市後方大樓電話07-370-9502)

台日兩國岩盤浴․北投石/湯の花專題系列(一)