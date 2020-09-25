為入籍台灣，放棄烏克蘭國籍的瑞莎是全台唯一擁有國際級證照的韻律體操教練，(圖/陳俊廷)

為入籍台灣，放棄烏克蘭國籍的瑞莎說：「這是我第一次來到台灣幼兒園，看到快樂的小朋友自己也會快樂….」

瑞莎是全台唯一擁有國際級證照的韻律體操教練，瑞莎在本報短訪中指這是她在台灣參訪幼兒園並首次教幼童玩彩帶，而和幼童玩老鷹抓小雞令她很快樂，擔任一日園長，心情很好！開心的一天。瑞莎並驚艷占地2000多坪的寬廣校園，直讚：「真是非常大，看到小朋友都很快樂，也很有禮貌，老師教得很好，這非常重要！」。

加工處致力於打造「友善托育/幸福職場」的幸福園區，為提升幼兒園設施，每年皆協助幼兒園更新軟、硬體設備及多元智能學習的幼兒遊具，皆是以安全環境、自然教材為基礎，以全人發展為目標，藉由提供從業員工友善育兒之職場環境，打造安心職場及家庭生活。

加工處今特地邀請已入籍臺灣的烏克蘭名模瑞莎，擔任楠梓示範幼兒園當一日園長，跟孩子們一起進行戶外體能課程，以「老鷹抓小雞」遊戲作為瑞莎與孩子們建立初步關係的破冰遊戲，現場歡笑聲不斷。遊戲熱身後，進行韻律體操彩帶初體驗，看似簡單的彩帶，要飛舞的流暢可不簡單，不過，首次接觸彩帶的孩子，還是玩得不亦樂乎。

瑞莎自己同樣擁有正就讀幼兒園的可愛女兒，她對於楠梓幼兒園的環境十分讚嘆，除了環境優美，幼兒園還能同時配合加工區員工上、下班時間延長托育，讓職場上的父母可以無後顧之憂地打拼，瑞莎對此非常讚賞！

加工處戮力營造幸福園區，鼓勵企業善盡企業社會責任，除了楠梓示範幼兒園，加工處持續連結園區及社區托兒服務資源，以聯合福利特約廠商方式與加工區鄰近合格幼兒園、兒童課後照顧服務中心及婦嬰用品等簽署特約合作，提供員工優惠福利。此外，加工處亦協助區內廠商日月光集團，租用油廠國小舊校舍建置首座由企業建置的托兒設施—三好幼兒園，預計2021年開始招生，約可招收300名學童，為從業員工打造安心職場及家庭生活，共造幸福園區。

※瑞莎（1985年2月21日），烏克蘭語名拉瑞莎·巴庫洛娃（烏克蘭語：Лариса Бакурова，英語：Larisa Bakurova），臺灣模特兒、藝人、演員、體操教練。

瑞莎原國籍為烏克蘭，2016年向咱國家申請歸化，並於同年年底取得國籍，成為臺灣無戶籍國民，2017年1月23日，瑞莎取得臺灣居留證；同年8月14日，瑞莎向烏克蘭政府申請放棄國籍完成，嗣後於2019年1月下旬取得臺灣的定居證，旋即辦理戶籍登記，取得咱國家身分證，成為在臺灣有戶籍國民。