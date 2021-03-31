新疆棉事件，引發各界對維吾爾族受迫害的關注，歐盟及英、美、加、澳、紐等國，則以中國意圖種族滅絕（intent to genocide）為由，相繼對中國官員進行制裁。而中國，除實施反制裁外，亦大動作召開國際記者會，來駁斥集中營與強制勞動的子虛烏有，並稱是為去極端化所建立的再教育與職訓機構。如此的兩極化說法，就不免陷入再教育或種族滅絕的爭議之中。

在2017年，中國人大常委會通過新疆維吾爾自治區去極端化條例，以來防止恐怖與極端主義的蔓延。而根據此條例第17條，自治區政府必須設立職業技能教育中心，以來對受極端主義影響者進行教育轉化。至於教育內容，依據此條例第14條，除職業訓練外，也包括法治、宗教、心理與國家通用語言教育。由此看來，新疆存在的再教育機構，更像是職業訓練與公民教育的綜合體，中國官方以此來反駁人權侵害的指責，似有其道理。

但要注意的是，須接受教育轉化的所謂極端主義者，依據條例第9條，雖列有十五款之情況，卻處處充斥著不確定性。如宣揚、發表或出版極端化言論與思想，或者推廣泛清真文化，甚或非正常蓄鬍鬚或命名者，都在極端主義之列，就易形成主管機關的恣意認定。甚而在第14款，還將蓄意破壞計畫生育政策者列入，更不免讓人與生育限制產生聯想。

再來，是有關教育的內容，由於強調去極端化，故所謂職業訓練與法治教育，到底所佔比率多少、是否仍是以思想或愛國教育為核心，實皆令人感到懷疑。更重要的是，這些被官方認定為極端主義者，並無涉及犯罪，則以有違法之疑慮來強制其接受教育與職業訓練，這本身就是對思想與人身自由的控制，致已踩踏到人權保障的紅線。

新疆教育轉化 難逃強制思想改造質疑

故對新疆的教育轉化，無論名為學校、還是職訓中心，恐都難逃強制思想改造的質疑，致對維吾爾族的人權造成極大戕害。只是如此的去極端化政策，能否與種族滅絕劃上等號呢？

依據防止及懲治殘害人權罪公約第2條及羅馬規約第6條之規定，凡意圖消滅某一種族、族群或宗教團體，而為殺人或對人造成嚴重的身體或精神傷害，或使人處於逐步死亡的狀態，或使人強制節育，或強制遷徙兒童等行為，即成立種族滅絕罪。而若有人犯下此等罪行，目前是由設於荷蘭海牙的國際刑事法院（International Criminal Court;ICC）來為管轄。只是新疆去極端化的教育轉化，即便有侵害人權的憂慮，但除非有更多、更明確的證據證明，這類再教育中心存有集體的身心虐待、性侵或強迫節育等行為，否則於現階段，恐很難與種族滅絕劃上等號。

面對新疆棉事件，於台灣這塊土地，既可有人支持中國而與國際品牌切割，也可有人支持西方國家而與國際品牌站在一起，更可有人保持沉默不表態。而無論所持立場為何，都無庸擔心會有任何不利的法律對待，這或許就是台灣目前，最該堅持的人權價值。



新疆的教育轉化，無論名為學校、還是職訓中心，恐都難逃強制思想改造的質疑，致對維吾爾族的人權造成極大戕害。圖／擷自公視新聞影片