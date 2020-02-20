因應武漢肺炎疫情而選擇遠距工作越來越多，通訊軟體LINE今(20)天公布電腦版5.22.0新功能，遠距工作更方便。圖/擷取自LINE官網

因應中國武漢肺炎疫情，許多人遭到居家隔離或居家檢疫，又或者避免遭到感染採取遠距工作，為了讓台灣數百萬用戶工作更方便，通訊軟體LINE今(20)天公布電腦版5.22.0新功能，包括記事本支援訊息強調的字體效果，以及視訊通話及直播功能新增多款濾鏡和模糊背景特效，其中，Windows版最快今天下午上線，Mac版則於近期上線。

LINE在官方部落格發文說明，受到歡迎的「訊息強調」，也就是在電腦版上可以顯示不同字體的功能，像是粗體、斜體等等，現在這些字體也可以用在大家熟悉的記事本了！不只是更新後新建立的記事本，之前建立的記事本也可以套用。大量的文字內容，常常會存放在記事本中，現在還可以加上字體增加層次，更好讀。

LINE教大家可以這樣做：在聊天室中直接「複製」訊息強調字體，貼到記事本。在撰寫記事本內容時，選取文字，套用「訊息強調」字體。



LINE今天公布新功能，方便用戶遠距工作。 圖/擷取自LINE官網

對於最近有好多遠距工作者，此時免不了需要用上視訊會議，LINE新功能超貼心，在聊天室中的一對一視訊通話、群組視訊通話，與LIVE直播中，可以一鍵模糊背景，並且套用濾鏡，讓您安心用LINE的視訊通話開會。

步驟很簡單，先在LINE聊天室撥打視訊通話，接通後，點選畫面左下角的「...」圖示，再點選「模糊背景」或「濾鏡」選項即可。

LINE表示，這個功能會在MAC版本中先行，近期內就會釋出LINE電腦版5.22.0的MAC版本。