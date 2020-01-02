前美國駐華大使芮效儉（右）受訪時說，目前在香港發生的事情大大減少了北京對台灣事務的影響力。他認為，歷經香港抗爭風波之後，中國操縱台灣輿論使之產生它希望看到的大選結果的能力非常小。圖／取自卡內基國際和平基金會網站

曾任助理國務卿的前美國駐華大使芮效儉接受美國之音採訪時說，目前在香港發生的事情大大減少了北京對台灣事務的影響力。他認為，歷經香港抗爭風波之後，中國操縱台灣輿論使之產生它希望看到的大選結果的能力非常小。

台灣將於2020年1月11日舉行總統及立法委員的選舉。台灣總統蔡英文此前表示，中國介入台灣選舉的事情每天都在發生，北京則否認干預台灣的選舉。台灣大選中的中國因素究竟有多大？北京影響台灣輿論的企圖以及香港的抗議活動如何影響台灣總統大選的結果？

芮效儉受訪時說，這涉及2個不同的問題，「1個是蔡英文總統對兩岸關係的處理是否有利於台灣，對此你可以有不同的看法；另1個問題是，中國操縱台灣媒體、植入虛假故事和使用所有這些俄羅斯和其他政府已經學會使用的網絡手段的能力是否真的會影響選舉的結果。」

芮效儉認為，目前在香港發生的事情大大減少了北京對台灣事務的影響力。他說：「如果我們在8個月前看這個問題，我們會說，這可能是一個非常重要的因素，因為蔡英文的受歡迎程度處於低谷。現在她的受歡迎度正處於一個高點。所以我個人的觀點是，在這種情況下，大陸操縱台灣輿論使之產生它希望看到的大選結果的能力是非常小的。」

分析人士普遍認為，蔡英文支持率的回升得益於香港自6月以來的大規模抗議活動以及美國政府的支持。香港今年6月爆發抗議活動後不久，蔡英文表達了對香港抗議者的支持。她隨後發表聲明說，「香港的抗爭讓台灣人民更加珍惜我們現在擁有的民主制度跟方式」，同時也表明，對於台灣來說，「一國兩制」是「不可能被接受的」。