作者指出，拜登的說法很正確，阿富汗人不保衞自己的國家，如何指望别人幫忙？圖／擷自維基百科，公視新聞，民報合成

美國撤出阿富汗對台灣有利，美國將可投注更多心力於世界其他地方，未來阿富汗塔利班政權如果不打擾其他國家，即使死性不改又繼續侵犯人權，特別是侵犯婦女人權，大槪其他國家也只是譴責而已；歐盟和北約如果沒有美國帶頭出面，常常只是出一張嘴而已，其實這些國家也沒實力出兵；俄羅斯已經不想再介入阿富汗，只是希望阿富汗情勢不要影響到俄羅斯在中亞地區的勢力範圍；美國和塔利班將進入一段井水不犯河水的調整期；中國只希望阿富汗不要成為東土耳其斯坦獨立勢力的靠山；如果世界各國平平順順地撤僑，或許未來阿富汗就不會常常出現在國際新聞了。

塔利班和中國的關係仍待觀察

日前中國和塔利班公開會面，習近平並沒有接見塔利班，而是安排由中共主管外事的二把手外交部長王毅在天津而非北京接見塔利班，北京方面刻意保持高姿態和一定距離，畢竟未來雙方是敵是友猶未可知，塔利班和中國的關係未來仍待觀察，中國政府在東土耳其斯坦幹什麼好事，同樣是遜尼派穆斯林的塔利班不會不知道；客觀來說，中國和地球上任何國家交惡甚至打起來，對台灣都不是壞事。

美國踏出阿富汗泥濘之後，有更多的實力和資源可以在世界另外的地方打戰，可以負起世界警察的角色；在阿富汗找不到任何美國利益，美國撤軍絕對是短空長多。

現在台灣的舔共勢力無所不鬧，從不放棄任何可以扯台灣後腿和恐嚇台灣人民的機會；但是台灣人民必須了解的是：自助而後人助和天助；任何國家的人民，如果寧願選擇跪舔而不為國家生死存亡而戰鬥的話，當奴才也只是剛剛好而已；拜登說的非常合理，阿富汗人自己都不打的戰爭，自己都不保衞自己的國家，如何要求别人幫忙呢！



塔利班和中國的關係未來仍待觀察。圖為2021年7月底塔利班代表團與中國外交部官員在天津會面。擷自CCTV