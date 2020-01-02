新年伊始，讓我們共勉，台灣要走出陰暗，邁向光明，因你和我攜手努力，彼此成全，這個曾經是南島語族心臟的小島，將成為世人尊敬的地方。

「火焰不能照亮火焰」，讓我們放下過去的光芒，全然地謙卑虛己，在原有的基礎上向前邁進；造物者的大能在軟弱中才得以完全。有一首詩叫作〈街燈〉，這麼寫的：

烏雲在街頭陰沉沉地呼吸，

這就是倫敦，

等它變得更暗，

艾略特的燈就亮了。

艾略特（T. S. Eliot, 1888—1965）是上世紀英國的詩人，他用文學表達對現代社會的擔憂，期待以文明拯救個人的空虛。〈街燈〉標竿了艾略特的智慧，告訴我們把自己過去的光芒藏得越好，變得越暗；我們領受的智慧就越多。人人都是艾略特，久耕之地，必有福田。當你聽得見土地最微弱的聲音，你就是艾略特，台灣會因你而發亮。

堅守價值 點亮台灣

艾略特在〈荒原〉（The Waste Land） 提醒大家，因為價值的混淆，我們都已經聽不到枝頭上小鳥的叫聲，也看不見早晨小鳥剛剛睡醒惺忪的睡眼。因為種種新價值建立，老價值的變革及被顛覆，這個世界早就已經是一個將本求利的世界。

人人都在做生意、時時刻刻都在做生意、樣樣事情都可以生意來行銷的世界。許多原本就不應該當作生意來做的非營利事業，包括醫療、教育、宗教、法律，乃至於整個政治運作等，也都被非常嚴重地捲入商業的操作當中。這不只令人擔憂，也感到痛苦。不只被當做生意來對待的人苦不堪言；天天揹著算盤下不了身，心思意念都是利益的人也得不到快樂。

面對新的挑戰，讓我們擦亮老價值的榮耀，創造新價值的亮點，歲首今日，讓我們立下心願，做出感動世人的事業，謙卑虛己的心和高度的智慧是同時發生的。當世界暗下來時，台灣就亮起來，因為你和我。