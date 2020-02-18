昨天重回1980年的「美麗島事件」軍法大審現場，剛好在最近才與四十年前主跑這條新聞的《青年戰士報》老友蕭師言碰到，猶清晰記得那天中午恰好有事與蕭見面，他提到了此一慘絕人寰的悲劇，言下之意很不解，為何有人選在「二二八」這天下手？我還記得當時的新聞界還有王杏慶（南方朔）等前輩在跑此新聞⋯其中，更依稀記得不幸遇害的林義雄母親在探監時，由於親睹獨子在獄中慘被刑求，她無法接受而在看守所外透露將尋求向「國際特赦組織」（AI）等人權單位求援；而在案發前，林義雄在省議員任內對國民黨的質詢是擲地有聲、口誅筆伐的勁道凌厲無比，可能就此埋下「殺機」？這是否事實不得而知；但，可能朝野所不知的「造化」是，林義雄在省議員時所拉拔的助理是台大哲學系畢業的邱義仁、田秋堇，前者在政壇「武功高超」、後者則是「御史柏台」！他們對「林家血案」的第一時間各種狀況，應比「促轉會」袞袞諸委員還更洞悉吧？即使此案迄今沉冤未破；但，國民黨在血案二十載後的公元兩千年，被民進黨主席林義雄領軍的競選團隊推翻！這是「老天有眼」，時隔快四十載後的今天又再冷飯熱炒，內心只感到「夫復何言」。

俗諺常說「凡是走過、必留下痕跡」？試以雷震被蔣介石抓去黑牢關了整整十年所寫的「獄中日記」，國防部在當年回覆立委書面質詢是「一把火燒掉」；但後來阿扁執政時卻獲悉軍方焚燬之前，曾「秘密翻拍成底片」予以建檔，所以燒掉原稿後、實則「秘密保留底片複製本」！後來被追出來還特地付梓印成專書傳世！所以，有關被國安局消磁的電話，其實要拷貝也必然「易如反掌」；就看新政府有無阿扁當時的執著與魄力！其實，有關通聯電話被「黑手」銷燬⋯這也早就不是新聞了，對傳媒而言根本是「基本常識」，以數年前透露出「林宅血案」發生時，有通電話自林宅撥打到南京東路與新生北路交叉口的「金琴西餐廳」（前台塑總公司、現已轉賣數手為「葛瑪蘭」酒莊）的櫃檯公用電話，打進去指名要「王春風（發）」接電話！這被刑事警察局掌控的「疑似兇手」所打電話，後來再也不吭聲！據當時聽聞監聽者判讀是「裡外照應」，是兇手下手執行後去電「通報」！結果，這條快四十年前線索，拖到扁執政時「被釋出」後又無疾而終！就像阿扁下令「不惜動搖國本」辦到底的「尹案」，檢察官柯士斌查到尹在遇害當天上午曾於海總武獲室內接到「長官」來電，他還起立接話，於是遂行文海總調閱部內通聯紀錄，孰料軍方「回覆」只保留三個月便銷毀（事實是該保留六個月）、藉此不讓檢方查到是誰打電話給尹上校！等到後來從其它管道獲悉是「通聯保留半年」時再行文追查時就晚矣！這通極其關鍵的重要線索便被軍方「技術性」給遮掩掉，連監院、檢方得知也只能徒呼負負乾瞪眼？所以「促轉會」別奇怪這傳統。

王昇透露林宅血案玄機

「促轉會」在調查報告記者會中，表示能理解林義雄「完全不想再談」之態度？這很令人納悶？因從檔案角度來看，歷年來政府在調查「林宅血案」上，不僅沒真正好好調查血案，甚至是對林家多所扭曲解構、宣稱林義雄與方素敏、以及血案中唯一倖存的林奐均「不願配合」偵辦，甚至還扭曲惡意指控被害者「知悉案情」等內容，對於受害人不啻是二度傷害！畢竟，林義雄與家屬「對政府調查抱持不信任、不接受與不接觸」本就可以理解，「促轉會百分之百尊重林義雄」⋯這，豈不是意味斯文掃地？

尤其，無巧不成書的發展是，市面恰有《竹聯》這本還熱燙燙的新書應世，該書白紙黑字寫的內容，曾這麼極「耐人尋味」吿白指出：「（前總戰部上將主任）王昇順口說了一句極為關鍵性的話，他說林義雄、陳文成的事做得乾淨俐落，怎麼江南這件事他弄成這樣糟糕？這段王昇順口說出來，但卻讓（作者）大吃一驚，心想難道林義雄滅門血案、陳文成命案與江南案是同一人所為？不然他王昇怎麼會以完全不相關的台灣與美國兩件案子做比較。王昇順口說出這麼機密的話⋯可能王以為作者一定知曉發生在台灣的這些血案」！

這本書的這段秘辛，真比「促轉會」調查報告還勁爆！真是意外。

（本文轉自綠色廣播電台）