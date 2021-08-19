台灣在東京奧運獲得空前未有的傲人成績，2金4銀6銅的獎牌加起來比前3屆奧運成積的總合還要高。當大家還沉浸在歡欣鼓舞的氣氛中，為了「經濟艙之亂」請辭待命的體育署長張少熙，已經在台灣代表團歸國的第2天，也就是8月10日深夜發佈駁斥爭取留任，絕無爭功委過的公開信以明志；讓期待張署長能夠再接再厲、貢獻所長，帶領台灣體壇再創高峰的民眾，心都涼了一半。此時令人不禁回想，我們是不是欠張署長一個公道？

如果我們平心靜氣用數字檢視就會發現，體育署決議讓選手改坐經濟艙，可能是在防疫條件下，符合亞洲尊重長者倫理的一種價值選擇；因為就算商務艙全都讓給選手，也只有一半的人有位置坐，另外一半的人要坐在那裡呢？除非抽籤否則公平性的問題無法解決，問題是抽籤真的是一個最好的方法嗎？

體育署為了避免選手在搭機過程中染疫而遭到禁賽，採取包機和梅花座的安排都是必要的防疫措施。在此條件限制下：一架330空中巴士僅有313個座位可用，其中有商務艙36席、經濟艙277席。

如果要履行總統和教育部長的承諾，讓選手68人及教練50人，共118人搭乘商務艙。醫療團23人、體育署6人、中華奧會11人和其它工作人員21人，共61人搭乘經濟艙。政府將包下4架空巴才能滿足其需求，並產生26席商務艙和1047席經濟艙的空位。

就算節省一點，請10位教練委曲一下，改搭經濟艙，事後再補費用差額給他們，這樣就能夠省下一個架次的包機費用；不過，還是會增加兩個架次的包機費用，並產生760席經濟艙的閒置空位。

論及此事只是要凸顯體育署推動航空防疫的困難是什麼？平常看似簡單容易的事情，在防疫期間推動起來可是困難重重，超乎一般人的想像。政府資源是有限的，不能隨意浪費。尤其是在疫情吃緊的情況下，多閒置一張空的機位，就是多浪費人民的納稅錢。

處理不好的話恐怕問題更大；讓原本只是選手期待落空的情緒問題，演變成資源浪費的財務問題。1架空巴可以完載的事情，就沒有必要承包4架，這是公務人員本來就應該有的基本認知。

平心而論，張署長督導不周的地方，就是忽略了事前與選手溝通變更機位的程序和重要性，讓想要搭乘商務艙的選手期待落空，也讓總統和教育部長原有的承諾跳票。所以，他理應在網路反彈與聲量高漲的時候站出來公開道歉；但是，在他戴罪立功之後回國，就不應該再受到社會如此冷酷的對待。

人非聖賢、誰能無過。重點是張署長有沒有作到保護選手、降低染疫風險、達成順利出賽的初衷呢？筆者認為是有的，只是網友批評的聲量太高，已經淹沒了理性討論的空間。

根據己曝光的36人商務艙完整名單，有中華奥會團長、秘書長和總領隊共3人、體育署副署長和組長共2人、國家運動訓練中心執行長和副執行長共2人、教練團23人和醫療團6人。這裡面不是參賽選手的前輩、師長和教練，就是推動體育行政、運動醫療和奧運募資的工作人員。他們和參賽選手的關係本來就是一體的，都是東奧台灣代表團的成員；沒有他們在幕後幫忙，選手可以全心全意的準備比賽嗎？

其中真正具有公務人員身分的人只有體育署的兩位行政官員，中華奥會和國家運動訓練中心都是不具官方身分的法人組織，就算把體育署的兩位官員都趕去前面坐經濟艙，為數眾多的選手還是無法全數坐進商務艙，為了公平起見請選手改坐經濟艙，真的是疫情期間無可奈何的事，沒想到缺乏事前溝通的動作，就會被人見縫插針、大作文章。

此事，最讓人感到遺憾的地方是讓少數資深或年長的台灣代表團成員坐在商務艙的美意，在網路聲量爆發底下，被以二元對立的方式操作成「官欺民、耍官威、官大學問大」等刻版印象的複製與再生產，讓符合儒家文化敬老尊賢和南島文化尊重耆老的傳統倫理價值遭到嚴重的破壞

以台北飛東京3小時的航程來講，選手看部電影，上個廁所，小睡一下，馬上就到了。運動員到場並非隔天就要應戰，從起程到開幕還有5天的時間足以調適身心，不會影響選手競賽的體能狀況。硬要說選手坐經濟艙會影響比賽成績的鄉民，只是假關愛選手之名，行搬弄是非之實，對於選手的激勵並無幫助，反而會破壞團隊默契、造成選手壓力，變成一種「愛之適足以害之」的非理性行為。

羽毛球球后戴資穎在IG上貼圖說，「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」。這樣的一種「情緒抒發」，如何像蝴蝶效應一般捲動網友焦躁的心；然後，藉由媒體的拓大報導，變成一種「情緒勒索」，以一種抓著話柄、得理不饒人的態勢放大問題，逼到總統、副總統、行政院長、教育部長和體育署長，這五大政府要員要陸續出來道歉，真可蔚為天下奇觀。如果是外國人一定想不透，台灣人到底怎麼了？五大政府要員為了機艙畫位的事情出來道歉，這是世界民主發展史上絕無僅有的事情。

這種網路聲量在短時間內急遽飆漲的奇特現象，是否能夠與民意的展現畫上等號，其實還有很多值得探討的空間，尤其是在台灣被列為世界上遭受網路攻擊最多的國家，政府更應該小心處理此一爭議事件，才不會產生親痛仇快的後遺症。

還請行政院長在審查教育部提出的賽後檢討報告，能夠將「訊息戰、心理戰、輿論戰和認知戰」的視角納入思考。因為遭到網路攻擊、網路霸凌的政府官員，張少熙不是第一個，也不會是最後一個。凡是有作為、有成績的政府官員，只要被敵對勢力抓到話柄和漏洞，就有可能被鎖定為下一個網路獵殺的目標。