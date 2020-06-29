誰能想到，誰能知曉，武漢新冠病毒會如此肆虐，把整個世界攪得天翻地覆，天下淪陷，截至6月27日，全球確診病患已近千萬，病亡者高達50萬。迄今為止，中國漢武首先發現病毒與出現感染者；美國至今感染者是全球之最，超過250萬，病亡者接近13萬。今天的世界，經濟蕭條，金融危機，社會動蕩……

誰之責？誰之過？美國抗議與譴責中國政府，隱瞞疫情，禍害世界，北京政府破天荒的首度開啟「戰狼」外交，怒懟美國批評。美中矛盾激化，處於對峙與博弈的膠著狀態，歐洲歐盟是同盟襄助？還是置身事外？抑或是左右搖擺？

中國古語道：打破沙鍋璺（問）到底。這「璺」，指陶瓷玻璃等器皿上的裂痕。歐洲歐盟的裂紋在那兒？借此傾聽台灣駐德國代表謝志偉大使論述，疫情下歐中關係的風捲雲湧。

美國、歐洲針對中國的《法案》與譴責

謝大使表示：美國接二連三出台針對中國的《法案》，說明北京的行為舉止令文明世界忍無可忍。

三個月來的法案有：

3月26日，美國總統川普簽署《台北法案》，該法案即：《2019年台灣友邦國際保護暨強化倡議法案》（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative），該法案要求美國行政部門協助台灣鞏固邦交、參與國際組織以及增強美台雙邊經貿關係。

6月17日，美國總統川普正式簽署《維吾爾人權法案》，使美國行政部門可針對迫害維吾爾人的中國官員進行制裁。《法案》要求北京政府「立即修正錯誤」，法案起草人盧比奧稱，「這個法案是美國在中國新疆議題上，提出反制的第一步。」

謝大使指出：歐洲並不是無動於衷，數天前，歐洲議會對於北京所做的《香港國安法》，嚴厲提出了相應的決議，初步提案已經出來，倘若這個提案確定通過與實施的話，對於中國政府來講，會是一個相當重大的警訊。歐盟已經很久沒有做出如此措辭嚴厲的提案，這足以說明歐洲的態度與立場了。

6月20日，歐洲議會針對北京政府的《港版國安法》，提出了嚴厲的譴責。布魯塞爾通過的一項決議稱：該法案是「北京多年來最新一次、最露骨的企圖」，目的是「限制香港的自由、自治以及公民自由」。決議指出：北京政府在香港設立維護國家安全公署，「嚴重違反了『一國兩制』原則」。歐洲議會有議員提出，未來與中國簽訂貿易和投資協定時，將適當考慮中國和香港的人權狀況。

6月25日，美國參議院通過了《香港自治法》，決定對支持中國限制香港自治權的人或公司實施強制制裁。這被視為是對北京制定的《港版國安法》反擊。民主黨參議員範霍倫（Chris Van Hollen）是主要發起人之一，他表示：這項立法將向北京發出明確的信息，即如果北京采取破壞香港自治的行為，就會產生後果。但該法案仍要通過眾議院審批，並由總統川普簽署才會生效。

謝大使還介紹道：6月11日，美國共和黨參議員霍利（Josh Hawley）提出《台灣防衛法案（Taiwan Defense Act）》草案，霍利指出：北京政府似乎在計劃推動，利用「既成事實（fait accompli）策略」，迫使台灣接受統一，將台灣人民的安全與社會系統、經濟系統都置於險境；美國必須保持抵制中國大陸這項策略的能力。

謝大使認為：這個法案明顯是針對中國的，是對習近平台灣「武統」策略的制衡與警示。

印度背後北極熊動靜

謝大使繼續陳述： 6月20日的德國《明鏡週刊》，有刊文「Alle Gegen China（大家都反對中國）」，文章這樣表述：「北京正在無情地擴大權力。在許多國家，抵抗力量正在增強，歐洲、美國、印度的反中情緒劇增，而德國在其中起著關鍵作用。」謝大使分析道：其實「反對中國」還不是完全正確的意思，其中還表述了一種反抗情緒，中國的世界霸淩舉動，自譽的「戰狼」式外交，完全顛覆了傳統國際外交的斯文。

他還指出：因為領土的原因，爆發新的印中沖突，誰對誰錯？我這裏不加以判別，再往東南亞、南海來看，中國與馬來西亞，中國與印度尼西亞，中國與越南，中國與菲律賓等，所有一切舉動與隨之而來的矛盾，令東南亞周邊國家生厭，讓群體國家產生反感。

在討論這些東南亞周邊關係時，世人不會忽略與遺漏，有一個國家新近的反應，它就是印度背後的俄羅斯。

基辛格在《世界秩序》一書中寫到：「印度繼承英國的政策，目標是建立南亞次大陸為中心的地區秩序。」也就是說，印度絕對自信是世界大國，在這世界的交易場豈肯甘當「二道販子」？從尼赫魯時期的中印戰爭，一直到前些天中印邊界加勒瓦河谷的再度衝突，足以表明了印度的自信與努力。在中印之間的對峙過程中，儘管前些天印度不幸死了20名官兵，但這只是明局，檯面上的對弈，誰都看得真切，讀得明白。川普總統推動的印太戰略，美國站在印度一邊，這也毫無懸念。

令世人費猜詳的是北極熊俄羅斯，整個世界都知曉，習近平與普京，一樣的專制與獨裁，互稱是「知心朋友」，但最近俄羅斯的幾個舉動，卻無疑顯露了真意。

6月23日，中俄印外長通過視頻方式，舉行三邊會晤，拉夫羅夫（Sergey Lavrov）外長表面上出面主持和棋，未達目標。

6月24日，印度國防部長辛格、中國國防部長魏鳳和，均抵達莫斯科參加勝利閱兵，中印雙方防長未安排見面，也未見俄方安排俄中印三方防長會晤。

有一條信息特別突出，辛格與俄羅斯副總理鮑里索夫舉行會談，雙方更加緊國防領域的合作，今年將在印度生產卡拉什尼科夫自動步槍（AK-203）。該型步槍堅固耐用、殺傷力強大，能夠適應高寒山地沙漠等作戰環境。一旦印軍大批量裝備這種武器，其北部邊境地區戰鬥力將大大提高。有專家指出，加緊採購AK-203自動步槍，顯示了印度積極備戰的意圖。尚且辛格還特意強調：「所有的合同不僅將得到支持，其工作進度將被加快。」

北極熊明明知道中印邊境局勢劍拔弩張，為什麽還要「同意」印度的請求？雪中送炭呢？道理很簡單，理由有三：

第一，俄印兩國是傳統的軍火貿易夥伴，從冷戰時代持續到今天，印度提高戰力，俄羅斯獲取經濟利益，兩國這樣互補互利，何樂而不為呢？

第二，俄印兩國是長期夥伴與盟友，冷戰時期，前蘇聯將印度看成其全球戰略中的重要一環和最親密的盟友。1962年中印戰爭時期，正是中蘇交惡之際，蘇聯許諾印度，將在軍事、外交上全面支持。近年來，俄印關係密切，俄羅斯多次表態支持印度加入安理會常任國。儘管尚未實現，但俄印兩國親密至忱可見一斑。

第三，俄羅斯作為世界大國，其格局不可能局限於東歐和遠東地區，它的戰略觸角深入到印度洋地區，既可以打破美國的印太戰略計劃，也可以在中國的亞洲勢力與「一帶一路」戰略上插一杠子，印度絕對是制衡中國勢力擴張的最好注腳。

針對中國的世界議員聯盟

謝大使說道：面對北京政府迫害維吾爾的人權，面對《香港國安法》改變「一國兩制」50年不變的承諾，在台灣安全問題上，軍機軍艦繞台行駛武力威懾等，美國、歐盟與歐洲各國紛紛站出來譴責與聲援，北京政府置若罔聞。

大家看到儘管加拿大拘押孟婉舟，可孟晚舟照樣居住在她的高級別墅裡，有沒有吃香喝辣的不知道，但在圍牆裡面的日子照樣過得愉快，這是毫無疑問的。為了孟晚舟，中國安全機構便抓捕了加拿大的兩位公民，北京政府卻不予承認。中共就是這樣蠻橫無理，就是這樣恃強欺弱，隨便給此加國公民按上一個罪名——間諜罪，投入牢獄，至今一直身陷囹圄。所有這一切，都令文明世界憤怒與厭惡。

謝大使表示：這無疑惹惱了所有自由世界人們，從歐盟來看，已經有好幾個國家的議會議員，包括法國，德國、加拿大、美國，還有日本，跨太平洋，也跨大西洋，成立了針對中國的「Inter-Parliamentary Alliance on China」，即：對華政策跨國議會聯盟（IPAC），這是個國際跨黨派團體，致力於改革民主國家的政策，協同對付中國「戰狼」及其霸淩。該聯盟是由全球立法者組成，由一群精英領袖共同領導，這些是世界頂級的優秀政治人物，來自世界各國各主要政黨的精英與代表。

謝大使期待地說：這樣的國際聯手，來共同對付中國的蠻橫，今後會針對北京政府的惡霸行為，提出具體的對應措施和謀略，採取嚴厲地圍堵與對抗，整個聯盟的趨勢，應該會很快讓習近平嚐到苦頭，這就非常有意義了。

德國梅克爾的袖中乾坤

但是謝大使也提出：從整體來說，歐盟也存在不一致、不協調，個別歐洲國家的政治領袖，對於中國還抱有幻想，採取綏靖態度。

筆者認為：關於這點，媒體議論與評論最多的是德國總理梅克爾，說她與習近平心有默契，強調德中外交與合作，強調歐中外交與合作也是重要組成部分。也有媒體直接將梅克爾的言論解讀成一種「叛變」。在美中衝突中，美國自然不希望別的國家和中國有著密切的商業交流與合作，尤其是歐盟，而德國梅克爾的行動，對於美國來說，可說是「盟友的叛變」，雖然這首先破例的是美國本身。

但究其根源，歷史上德國一直是大國，梅克爾總理是當今世界數一數二的政治領袖，大國有大國的近憂遠慮，有大國的長遠規劃，有媒體指梅克爾總理思路縝密，逐漸顯山露水，其主要論點是：

一、梅克爾總理刻意走近習近平、普京，疫情期間梅克爾與習近平3次通話，可見北京與柏林的戰略默契，可說是有過之而無不及。再則「北溪2號」（Nord Stream 2）俄德之間穿越波羅地海的天然氣管道工程，美國進行制裁干預，而普京誓言反制華盛頓，可是，如果沒有梅克爾總理的配合，豈不是空話大話？

二、改變疫情後的世界格局，美國一家獨大領導天下的格局，估計將劃上句號，整個世界將由美、俄、中、德與歐盟等形成多元領導的國際格局。儘管美中鬥爭仍將持續不斷，因為有俄、德、歐盟的參與，多少分化與緩解了美中矛盾的直接衝撞。

三、德國借著美中碰撞，美俄博弈，扶搖直上，穩坐歐洲的政治領袖交椅，還有誰能與之左右攀比，馬克龍總統相差甚遠。俄羅斯本身需要緩解北約政治、經濟、軍事圍堵，需要德國的緩頰與平衡。

四、有媒體評論，疫情後的最大贏家可說是德國為首，無論從國際外交、政治、經濟上，德國獨善其身。美國既要集中精力對付中國、俄羅斯主要矛盾，川普總統自然對梅克爾顯得無計也無招。

還有一種解讀比較平緩：

一、梅克爾承認美國與德國的價值觀外交與同盟，今天的國際合作與規則，是「二戰」後，以美國為首的同盟國共同建立起來的公共秩序。然而如今美國自己帶頭破壞規矩，這個世界何來方圓？德國希望美國繼續作出表率，這個世界不能群龍無首。

二、梅克爾總理與川普總統一直不對勁，特別是川普不斷退群，直接傷害了歐洲國家的利益，比如說：伊核條約、中導條約、開放天空條約等，梅克爾強忍著怨氣，歐洲也在沈默，是在等待、期待美國的重新振作。梅克爾2019年5月在哈佛大學畢業生典禮的演講中以柏林牆為例，說「推倒無知狹窄的牆」，「我們比以往更需要多邊合作，而不是單邊行動，我們需要全球規劃，而不是一個國家單打獨鬥；我們需要對外開放，而不是走向孤立。」這些話是對美國年輕人說的，也是對川普的告誡。

三、德國知識界要求梅克爾總理認清中共真面目，敦促德國改變對華政策。因為「以貿促變」的政策完全失敗，在習近平的執政下，中共對內對外，都已成為一種威脅。要求梅克爾改變「重貿易，輕人權」的對華策略呼聲很高，呼籲與美國、歐盟一起致力於改革民主國家的對華政策，共同反制、圍堵與對抗中共的「戰狼」政策。

筆者曾對美國的朋友說：我相信美國的體制，一定會戰勝眼前的困難，重新站立起來領導世界，否則會被中共利用了美國與同盟國的矛盾，趁亂鉆了空子。我也希望德國回到價值觀共同體中去， 因為，對華政策雖是德國外交政策的軟肋，在其他的國際政策上，德國是比較堅持文明世界的自由民主的陽光政策的。

當世界警醒的一天

新近，美國前國家安全事務顧問約翰·波頓的《白宮回憶錄》，將正式發行銷售。有媒體借書中披露「川普台灣之比喻」，及「放棄台灣」等說法，來消遣台灣，其實大可不必。中美對弈與角逐，世人看得真切。俗語道：看破不說破。其實美中之鬥，還是有底線的，正所謂是「鬥而不破」。北京若動了台灣，這不僅是美中的破局，也是歐中的破局，更是世界平衡格局的破局。台灣不是新疆，也不是香港，更不是庫爾德，台灣畢竟是擁有70年獨立自主的政體，是亞太再平衡戰略、抑或是印太戰略不可或缺的重要一環。

謝大使最後表示：對香港來說，對台灣來說，對維吾爾來說，對南海諸國來說，一個很清楚的訊息是，邪不壓正，美國、歐盟民主國家的領袖，及世界和平的正義力量，不會採取綏靖政策，而會迫使中國面對美國、歐盟與國際的健康壓力，這將是受中共獨裁迫害壓制的港台維藏，及中國民主人士的福音。