2019年底中國武漢爆出新型冠狀病毒引起的疫情之後，短短幾個月時間，全世界籠罩在威脅人類健康的新型傳染病陰影之中。圖／Pixabay

自從2019年底中國武漢爆出新型冠狀病毒引起的疫情之後，短短幾個月時間，全世界籠罩在威脅人類健康的新型傳染病陰影之中，數百萬人受到感染，數十萬人失去了生命，更有許多的城市和國家頒布了禁足令，禁止旅遊、集會、活動的措施，使得失業人口大增，市場商業蕭條，工廠生產停擺，甚至許多醫療防疫人員站上了火線，搶救病患的床位不足、防護設備不構，連醫護人員都被傳染而失去寶貴的專業生命，可說是二次大戰之後，人類共同面臨最大的一次浩劫！

禍首來自中國政府一開始隱匿疫情，以及世界衛生組織的偏袒中國立場，未能及時將病原透明化警告世界各國，甚至在2020年初仍任由中國大量人口移動，使疫情由武漢傳播至中國及世界各地，造成此次全人類重大生命財產損失，以及後續全球經濟衰退，對落後地區及貧窮人口可能帶來更大的災難！

台灣很幸運地在此次全球疫情氾濫的災難中得以躲過浩劫。一方面緣於2019年下半年的大選之前，中國方面禁止遊客來台，減少了兩國之間的來往；另一方面緣於台灣過去曾遭中國傳染病ＳＡＲＳ的侵襲而損失慘重之後有所警惕。所以，台灣一開始即戒慎恐懼，採取超前部署，並通報世界衛生組織武漢病毒有人傳人的危險。台灣的公衛防疫體系在ＳＡＲＳ之後有極大的改善，且醫療照護品質和健保制度對國民健康也有極大的保障，因此，在此次疫情中得以安然度過全民遭受傳染的危機，並有多餘防護物資可以援助外國，獲得許多友好國家之肯定！



台灣很幸運地在此次全球疫情氾濫的災難中得以躲過浩劫，並且有餘力可以提供友邦協助。圖／擷自外交部，民報合成

從此次中國武漢疫情的陰影中，台灣得到的教訓值得國人思考如下幾點：

（一）小國小民是幸福的，重要的是民主、自由、人權的保障；大國大民如果獨裁、專制、不重視人權反而會造成悲劇和不幸。

（二）台灣的醫療水準和健保制度是全世界數一數二的國家，值得國人珍惜，台灣一百年來很多優秀的人才學醫貢獻台灣社會，我們要有信心！

（三）遠離中國才是台灣的活路，不要再用中華台北、中華民國、華航、中油、中鋼……這樣的名稱了。讓全世界知道台灣是台灣，中國是中國，用台灣名稱加入國際組織參與國際活動，才會被尊重。

（四）台灣政府當局宜積極推展人道醫療和人權外交，全力協助世界上醫療資源欠缺的地方，讓更多優秀的台灣醫療人員和公衛防疫專家投入救援行列，必能獲得世人尊重與肯定！

陽光普照台灣寶島，國人輕鬆出門旅遊，一掃武漢疫情陰影，趁早擺脫中國糾纏，台灣必有光明未來！