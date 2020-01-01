距離大選投票10天，「有政無見」的總統候選人攻防結束，70%的選民已經內心有定見，從三位候選人來看，封關最後民調，台灣民意基金會的調查數字，老宋支持來到10%，想要超過老韓，應該沒有機會了，老韓支持度22%，小英支持度52%，差距來到30%，至於真實投票狀態，老韓會輸給小英多少票？能否領到補助款？成為選民懸念，但是，比較親藍色的TVBS民調顯示，小英支持度45%，贏過老韓的29%，相差16個百分點，老宋只有7%支持度，以這兩個民調來看，英韓民調數字相差很大，因為雙方的內部民調顯示，數字南轅北轍，差距甚大，創下歷史先例，但也不是藍營所說，差距在5%之內，至於國民黨是否還堅持自己會勝利，吹哨子為自己壯膽，也只有他們自己知道。

黑道賭客幫國民黨拉票？

但是，老韓的競選總部仍未死心，因為最後唯一可以翻轉選情的，就是黑道主持的地下賭盤，根據警方破獲的賭金，已經高達1500億台幣，比去年的200億高出好幾倍，尚未被破獲恐怕更多，警方說，賭盤用10倍賠率，吸引支持老韓當選的人，免費當拉票義工，意思是押一萬塊，老韓當選可取回10萬，很多賭客就開始為金錢助選，幫國民黨拉票，但是，警方說，這種錢，基本上拿不到，就算開票後老韓贏了，搞賭盤的老大也跑了，連同賭客押的下注錢，也會一併被帶走，至於，賭盤的方式能夠改變多少投票行為，還很難說。

老宋在辯論會上直指，國民黨把諾大黨產貪汙掉了，因為2000年，老宋不服氣連戰，脫黨參選時，老宋說，「黨產還有數千億，現在國民黨卻搖身一變，成為丐幫，薪水發不出，實在令人無法置信」，黨國威權體制，把國庫私通黨庫，這種毛病無法避免，1990年，蘇聯崩解時，很多國產企業用賤價，賣給禿鷹，企業老闆勾結境外資金，吃下公司後，再轉手賣給外商，結果是掏空國家，圖利自己，估計有4分之1國家資產被六個人掌握，中國在第一次國營企業改革時，也發生同樣問題，黨國權貴以低價把國家產業買下，轉為民營，再藉著股票上市大撈一筆，山東魯能能源公司就是最佳範例，同屬黨國體制的國民黨，搞這種掏空，五鬼搬運把戲，也很內行，目前，不黨黨產委員會所調查的不當黨產中，數千億北韓有價票劵，全部列為呆帳，還拒絕「不當黨產委員會」清查，目前正在打行政官司，被凍結的資產，就有800億，國民黨黨主席還自稱每月要借款3000萬發薪水，但是，並沒有對外公布金主是誰？不得不令人懷疑，國民黨根本裝窮，只是，外界很難知道財產藏在哪裡而已，否則，一個已經沒錢的公司，一堆人還搶著要幹董事長，這也太違背人性法則，難道佛心來了？真的有如此熱愛國民黨的人嗎？甚至一堆繳了黨費，被侵吞的黨員，被矇在鼓裡，還盲目追隨這個黨，真的太詭異了，辯論會上，老宋對國民黨滿滿的質疑，卻遇到國民黨冷冰冰的回應。

一個亡國感 藍綠各自解讀

陷入亡國感的台灣人，沒太多時間注意辯論會內容，事實上，辯論會也乏善可成，現在的藍綠陣營，各有各的亡國感，也各有各的敵人，綠營認為企圖消滅「中華民國台灣」的是中共政權，而藍營認為民進黨才是企圖消滅「中華民國」的敵人，一個敵人在境外，一個敵人在境內，於是，雙方各說各話，個人擁抱個人的亡國感。

其實，用城市插滿國旗，穿上國旗裝扮，拼命在造勢會上搖晃國旗，只是表面圖騰的印象，這些被圖騰標語麻醉的人，現在被麻醉成韓粉，有人清醒了，有人持續沉睡，二戰時期，日本戰敗之後，很多日本人不相信日本失敗，於是把國旗製成內衣，穿在裡面，表示自己的國家與我同在，同樣行徑，如此而已。

實際上，這些方法不足以拯救中華民國，真正要拯救中華民國的方法，要學習台灣人在德國外交部網站的投書聯署，希望德國政府改變「一個中國」政策，主動和台灣建交，同樣的，這種運動，也在美國推動，比起搖國旗，穿制服，更加實際，至少，美國，德國，已經慢慢理解；「一個中國」政策，對2300萬台灣人並不公平，更是亞洲動盪的主要因素，只要西方國家集體承認「兩個中國」，那麼亞洲地區的區域和平才會出現曙光，中共侵略台灣的野心才會降低。

在台灣的政治光譜上，藍營政治意識被認為傾向支持中國併吞台灣，所謂「支持統一」選民，但是，這些選民居然會搖起國旗，「捍衛中華民國」，其實，這兩種觀念基本上衝突，而且矛盾，因為只要紅色中國統一台灣，「中華民國」都會被送入歷史塵埃，反過來看，本來捍衛台灣的民進黨，卻向捍衛中華民國靠攏，拋棄正名制憲，眼看紅色螞蟻已經入侵國門，這些人才燃起深深的亡國感，同樣的亡國感，藍綠陣營各自不同解讀，相互碰撞，這也是國族認同差異，必然的後果。

再過10天就要投票了，不要忘了，當你用選票，選擇拒絕亡國時候，不要搞錯了陣營，投下促使自己亡國的那一邊。