武漢肺炎台灣維持確診10例，但WHO今（4）日公布的疫情報告卻將台灣列為13，中央流行疫情指揮中心已抗議，要求更正確診病例數及我國名稱。圖／陳惠卿

武漢肺炎（新型冠狀病毒2019-nCoV）確診病例台灣維持在10例，但世界衛生組織(WHO)公布的疫情報告，卻將台灣列為13例，中央流行疫情指揮中心今（4）日表示，已向WHO表達抗議，並要求更正，同時要求更正我國名稱。

中央流行疫情指揮中心上午記者會中表示，3日新增102例通報個案，目前累計通報1166名個案，含10名確診、968名排除、餘隔離檢驗中(99名初驗陰性、其餘待檢驗)，目前並未新增確診案例，仍維持10名確診個案，且持續進步，狀況穩定，持續住院隔離。

10名確診個案接觸者總計513人，其中38人有症狀已通報(34人已排除、4人檢驗中)。

指揮中心指出，，第一批從中國武漢包機返台的台商共247人，其中有3人出現發燒、喉嚨不適等症狀，但尚未確診，3人都以最高標準後送隔離病房，台灣至今確診病例仍是10人。

但WHO公布最新疫情報告(第14號)，卻將我國病例數誤植為13例，且不當將我國通報的確診病例列在「Taipei, China」，指揮中心已透過IHR聯繫管道向WHO表達抗議，並要求WHO予以更正，除修訂我國目前實際確診病例數為10例外，並要求更正我國名稱。

指揮中心表示，台灣在2007年起建置國際衛生條例(IHR)窗口，並於2009年獲世界衛生組織認證，持續並積極透過該管道向WHO及其他國家交換病例資訊，善盡公共衛生責任，台灣位居全球對抗新興病毒行動的最前線，且有先進完善的醫療及防疫體系，絕對可以做出具體貢獻。病毒無國界，防疫不容任何漏洞。