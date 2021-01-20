全球網絡研討會「維吾爾真相對話與展望——伊力哈木•土赫提教授囚禁7周年紀念」，於1月15日舉行。研討會由「八九民運」時期的著名學生領袖烏爾開希•多萊特主持，由伊力哈木的女兒菊爾•伊力哈木、世維會發言人迪里夏提•熱西提、四十年前轟動中國的電視劇《河殤》總撰搞人、《民主中國》雜誌社社長蘇曉康、何朝棟律師、及布漢娜學者進行了演講報告。網絡會議非常成功，在TouTube網絡上可以直接收視。

迪里夏提：呼籲國際社會嚴重關切與關注維吾爾問題

世維會發言人迪里夏提提出：伊力哈木•土赫提教授，已經被中國政府關押了整整七年，一位和平理性溫和的維吾爾教授，長期被中國政府監禁關押，這是中國政府實施針對維吾爾民族種族迫害的一個縮影。

迪里夏提譴責道：沒有任何公開的證據能夠證明，伊力哈木教授煽動暴力，或犯有其它的罪行。他一直試圖以和平理性的方式，表達維吾爾人的看法與觀點，主張通過和平方式解決問題。而他建立維吾爾在線平台，最重要的目的與願望是：試圖幫助國內外的維吾爾問題觀察家，了解當地的經濟發展的局勢與趨向。他作為一名敢言的維吾爾學者，用自己僅有的自由來為正在遭受中國政府系統性迫害的維吾爾民族發聲，以犧牲自己和家人自由，戳穿中國歪曲事實誤導國際社會的宣傳，換來了國際社會對維吾爾現狀的關注。

迪里夏提呼籲國際社會能開啟進一步的有效壓力，敦促中國政府立即無條件的釋放被監禁的維吾爾教授伊力哈木！

女兒遙寄對父親的思念

菊爾——伊力哈木的女兒，在這一特殊日子裡，講述了對父親的思念。她說：還有17天，我與父親已分別了整整8年，2013年8月我們在北京的國際機場道別，當時我做夢也沒想到，這是我最後一次與父親在一起。

從小我是由父親帶大的，對於我來說，父親的離開，是很傷心地打擊，對於我的兩個弟弟、繼母也都是巨大的打擊。

我們最後一次與父親在一起時，原本都抱有很大的希望，以為可以一起來到美國，父親作為一年的訪問學者，我只是待兩三個星期，陪我父親適應一下學校的生活，我當時計劃回去後繼續在北京上學。

我如今居住在華盛頓，已在美國大學畢業，並在華盛頓勞工權益陣線工作，但我與家鄉的親友溝通都成為問題。我多麽希望給親人帶去祝福與問候，但是親友們一旦接到我的電話，對他們來說，不是溫馨的事情，而是危險的開端，往往會給對方造成麻煩與壓力，不止是招致警察的訪問與調查，甚至會有丟失工作的可能等。這些事不僅僅只是發生在我們家人身上，也發生在其它維吾爾人家庭、哈薩克人家庭及其它民族人的家庭身上。



伊力哈木•土赫提教授被中國政府控告分裂國家。圖／擷自CCTV，田牧提供

他是為民請命的學者

在我眼裡，父親溫謙與善良，他長期從事寫作、演講，建立了中文網站「維吾爾在線」，傳播維吾爾為主題的新聞，並且發佈關於維吾爾人文化、歷史等相關的文章，揭露了一些中國體制內對維吾爾民族的歧視問題，諸如：維吾爾人就業產生的問題，大規模漢人移民進入新疆影響了維吾爾人的就業情況，及維族傳統文化教育問題，宗教傳承和飲食穿著風俗等習慣問題。因為揭露這些問題，我父親被中國政府定罪為「分裂主義者」，或曰「鼓吹暴動者」，還有「極端主義者」。倘若大家進入「維吾爾在線」網站上查閱，就可以知道，我父親從未鼓吹過暴力與分裂，也沒有鼓吹過極端主義。父親一直以來都是通過和平理性說事，用自己的文字，告訴大家這個社會發生了什麽？

父親常說：「正常的社會不應該只有一種聲音。」我贊成這樣的觀點，不應該由於發出不同聲音，而遭受迫害與關押。一個正常的社會，應該懂得如何去傾聽不同聲音，去吸取意見，這才是一個正常的社會，及正常的政府所做的事情。

我父親與很多維吾爾人，都遭遇迫害。聯合國人權委員會提供的數據表明，現在有上百萬維吾爾人正在遭受中國政府的歧視與迫害，比如就業問題、教育問題、宗教問題，甚至於獲得一本護照，或者在家多用一些水電等，都會受到限制。

我想表達的是：我對中國政府每一年、每一年增加的是更多的失望，我不僅沒有看到中國政府釋放我父親，釋放一些堅持理性與溫和聲音的人，我希望中國政府意識到這是一種錯誤的決定，錯誤的行為。我非常希望，有一天這個現狀能得到改變，我希望改變的那一天快點到來！



伊力哈木的女兒菊爾•伊力哈木。圖／擷自網路，田牧提供

國際筆會廖天琪談伊力哈木問題

1月14日，國際筆會和平委員會舉行網絡工作會議，會議討論了當前的世界人權現況與問題。

廖天琪指出：人權觀察發表了《2020世界人權報告》，總共761頁，涉及一百多個國家。這一年來，中國的人權狀況無疑成為世界關注的焦點。報告針對中國政府在對新冠疫情初期的處置失當失控，在香港實施《國安法》直接侵犯言論自由、新聞自由等，在中國新疆實施「教育營」，也稱「集中營」，嚴重侵犯少數民族的人權，以及對中國境內維權人士持續迫害等，作出了嚴厲的批評。

廖天琪特別強調維吾爾的人權問題，到今天為止，伊力哈木教授已經被中國政府關押了七年，他與諾貝爾和平獎獲得者劉曉波一樣，是一位堅持和平理性態度的學者，建立了中文網站「維吾爾在線」，與海內外讀者探討中共體制下的維吾爾民族發展與生存問題。作為一個經濟學者，他的分析和觀察都相當準確而深入，他明明看到中共政權在維吾爾地區進行資源掠奪，破壞生態，窮盡一切開採礦物，砍伐林木，但是卻能用極為溫和理性的言語來點明問題，從長遠而廣闊的視角進行分析，旁敲側擊地建言。漢民族大規模移民產生的民族矛盾問題，維吾爾傳統文化和語言的傳承，宗教習俗應受到尊重和保護， 機會均等的就業，凡此種種他都有建設性的看法和論述，是不可多得的智慧人才，是維吾爾民族的優秀兒子，是一位推動自由民主人權和社會和諧的志士。但是中共政權竟容不下這樣一位學者，加諸他莫須有的偽罪名，他們害怕他成為維族人心目中所景仰崇拜的領袖人物，因而務必要置他於絕境，囚禁終生。

我們能為伊力哈木做些什麽？難道我們就看著這麽一位學者志士一輩子身陷囹圄，與劉曉波一樣，在牢獄中了卻一生嗎？不行！我希望我們通過各國筆會，向所在國政府呼籲，要求他們關注中國所有民族的人權狀況，推動各國政府敦促中國政府無條件釋放伊力哈木、王炳章、秦永敏等一切政治良心犯。這應該是今年推動的主要工作。

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