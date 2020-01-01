選戰倒數關鍵！導演吳念真現身影片力挺時代力量新竹市立委候選人⑤高鈺婷。

吳念真說：我一直期待著台灣國會裡面有一種新的、清新的力量，或則是非常柔軟但堅定的女性力量。然後，有一天在新竹的候選人名單看到高鈺婷的時候，我自己覺得對！就是她。

他暖心推薦高鈺婷是一個高階工程師，在工研院曾經有十多年的工作經驗，未來我們的社會，我們的通訊機構，我們的通訊方法，要用什麼方式，他覺得高鈺婷最有資格去做這件事、去講這些話….在國會裡面，如果去做任何建議的時候，會跟她的專業扣的更緊。而且最重要的，她是一個母親….當她看著小孩子未來的時候，事實上是看著著台灣所有年輕人的未來。

吳念真說：「當然，我也是對新竹這個地方充滿寄望。新竹，非常奇特的地方。我一直覺得所有高科技跟高理智的人都在這邊聚集。五年前，我們從沒想過，智堅會被選為市長。這代表新竹的選擇是非常特別的。我們期待五年後的這一次，大家選擇的是高鈺婷。讓我們再一次肯定新竹人的特別理智跟清新的期待」。吳念真在結語前握緊拳頭說：鈺婷，加油！我們挺妳！

高鈺婷在臉書說：「參選至今，不論是站路口還是在市場拜票，當我看到許許多多跟我一樣的媽媽，跟我女兒一樣的小小生命，我看到的，我想到的，是台灣年輕人的未來，是我們共同的未來」。

她謝謝吳念真導演的暖心推薦並強調她會用新竹人特別的理智，帶給新竹人清晰的期待，替我們的未來，爭一口氣！謝謝吳導，謝謝新竹市民，謝謝我的家人，特別是最小最可愛的女兒。倒數10天，我們一起邁向勝利！

※附註：

吳念真日前以影片呼籲：我們一定要用我們最大力量，把時代力量不分區立委王婉諭送進國會。

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