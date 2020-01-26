（作者鄭春鴻為今年春天將在松山社區大學開設一門課「生命故事創作班」，已開始接受報名。請電洽松山社大02-27475431）

個人電腦發明之後，大家耳熟能詳的都知道RAM這個小東西。隨機存取記憶體（Random Access Memory，簡稱RAM；也叫主記憶體），它是與CPU直接交換資料的記憶體，可以隨時讀寫，而且速度很快，通常作為作業系統或其他正在執行中的程式的臨時資料儲存媒介，又叫做「暫存記憶體」。對照人的大腦，我們說老人有個毛病，「隨講隨忘記」，好像就指著老人說話，只存在大腦的RAM裡，因為沒有存到「硬碟」(HardDisk)裡，所以一關機，就被刪除，也就是忘記了。

老人還有個毛病是「見講講過去」，意思是老人常常愛說過去的經歷，過去的事，儘管事隔多年，但老人卻可以巨細靡遺，娓娓道來。許多世紀以來，心理學理論認為，一旦記憶從短期「固結」成長期的形式，它們便保持穩定且恒久不變(Long-Term Memory is Immutable)。對照電腦，好像把RAM的記憶，轉存到「硬碟」，就可以長久保存，並且可以隨時取讀。

紐約州立大學醫學中心生理學與藥理學、神經學教授陶德•薩克特（Todd C. Sacktor )告訴我們，過去的50年裡，在記憶這方面的研究中，神經生物學似乎支持了心理學的結論。不過，科學家發現，短期記憶是由神經元突觸的生化變化來介導的，具體表現為突觸的強度發生改變。長期記憶則與神經元突觸數量的長期變化密切相關，或增或減。最近研究顯示，人們可以摒棄這個曾占主導地位的長期記憶理論了。科學家發現， 長期記憶不是一成不變的，它們可以先被轉化成短期記憶，然後再重新轉換為長期記憶。如果這種再轉換沒有發生，那麼特定的長期記憶就被有效地破壞了，也就是「硬碟」壞了。

用藥物擦除或增強長期記憶

最近，我們也聽到有「聰明丸」的上市，據稱它是一種神經促進劑、神經賦活藥。薩克特指出，人們的確發現了幾種可以消除長期記憶的作用劑；反之，增加這些分子的活性可以增強以往的記憶也有作用劑可以發揮功能。記憶的再固結機制允許人們可以針對特定的長期記憶進行操作。記憶消除機制更是非常有效，如果不是全部長期記憶的話，可能會一下子消除許多。 這兩種機制組合起來，可以針對性地對長期記憶進行擦除或增強。這是一條前所未聞的全新道路。

誰需要關注這類如何長期記憶進行擦除或增強的研究呢？老年痴呆症的病人及家屬一定急著去買這種作用劑的「正劑」來增強長期記憶體，幫助他們認出家人來；至於有些人習慣說謊，但是無論怎地，總不能忘記自己還是在說謊，怎麼辦呢？當然是去買這種作用劑的「負劑」來擦除長期記憶體。比如，若能找到這種「長期記憶擦除劑」，就可冠冕堂皇地把30年前如何修習博士學位、如何寫博士論文的整件事，一筆勾銷，完全擦除掉，那該多好！既然沒有這段不快樂的記憶，菩提本無樹，明鏡亦非台，本來無一物，就沒有說真話、說假話的事兒了，何處惹塵埃呢？

不過，我十分懷疑，這種作用劑，不論正劑或負劑，它可以精確到只擦除或增強陳年往事中的某一件事嗎？萬一該去的沒擦乾淨；該留的沒留下來，搞得跟朋友聊天，給人感到「判若兩人」，那如何是好？