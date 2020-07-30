風之影

生命中總有這樣一本深刻的書——無論後來讀了再多，我們遲早都會回來找它。

每一本書，都是有靈魂的。那是創作者的靈魂，也是曾經讀過這本書，與它一起生活的人留下來的靈魂。

少年達尼在「遺忘書之墓」偶然找到一本胡立安．卡拉斯的小說《風之影》，讀了之後深為著迷，於是開始尋找作者的其他作品，卻發現小說中虛構的惡魔竟現身巴塞隆納街頭，到處搜索、焚毀胡立安的著作。

一場單純的文學尋根之旅，意外開啟了通往巴塞隆納黑暗過去的大門。當神祕作者胡立安的輪廓一點一滴浮現，達尼的人生逐漸和他產生重疊，並將身邊的人全都捲入死亡與殺戮的陰影……

一段因追索書中潛藏的靈魂而展開的傳奇旅程，在巴塞隆納的光與影中，人性、愛欲、仇恨重重交疊，飄蕩如風中的幻影。

天使遊戲

為了拯救那本裝滿自己靈魂的小說，他把傾注生命的文字獻給了黑暗天使……

八歲那年，大衛．馬汀在酒醉父親的拳頭下，誓死守護狄更斯的《遠大前程》，因為在那遭受詛咒的童年時光裡，書本是他唯一可依靠的心靈堡壘。

十七歲，馬汀以筆名發表連載小說，初嚐一夕成名的滋味，卻也為了無情的出版商而燃燒才華日夜趕稿。當他終於得以喘息，如願以本名出版第一本小說《天堂之路》，竟遭到讀者與書店的漠視，甚至被母親當作廢紙丟入垃圾桶。因緣際會下，他踏入「遺忘書之墓」，替自己嘔心瀝血的作品找到了新家，並帶走一本他必須永遠守護的書：不知名作者D. M. 所寫的《永恆之光》。

就在馬汀的作家夢搖搖欲墜之際，他開始收到一封又一封有著天使封印的信箋，署名A. C. 的神祕訪客力邀他參與一場驚人的寫作計畫。馬汀獻出畢生的創作能量，卻發覺自己的真實生活開始與虛構情節產生詭異交疊，而他的靈魂已被黑暗天使鎖定獵捕……

天空的囚徒

他失去了靈魂，也失去了名字，這才發覺自己的故事，正要翻開第一頁……

「遺忘書之墓」故事關鍵拼圖，一段追索書中潛藏的靈魂而展開的傳奇旅程，讓食指簡直中了魔似的不停翻頁！

歡迎回到遺忘書之墓。這一回，多了一個完全猜不透的過去，在這個迷宮中等你。

巴塞隆納，1957年，聖誕將近，「森貝雷父子書店」的成員滿心歡喜地慶祝。然而，他們的幸福卻被一個神祕怪客打斷。這名跛腳斷指的男子，藉故買了本昂貴的《基度山恩仇記》，並在書上留了一行字：

獻給費爾明：死裡逃生歸來，手握未來之鑰，13。

原來，這名怪客來自二十年前一段費爾明拒絕再提的黑牢歲月，當時他與一位人稱「天空囚徒」的作家大衛．馬汀有過交集。已經埋葬的祕密，重新被挖掘出來，帶來的究竟是更深的糾纏，抑或是魚死網破的釋然？

靈魂迷宮

「你的時間已經用完了。最後還有一個機會留給你──迷宮入口見。」

等待15年，《風之影》故事迷宮全新入口，震撼開啟！

鍾愛書本的小女孩艾莉夏，在巴塞隆納大轟炸中受父親的故友費爾明所救，卻意外墜入一棟神祕建築的玻璃圓頂。醒來時，眼前只見一座通達天際的螺旋梯，以及書本堆砌而成的迷宮──這裡正是「遺忘書之墓」。

艾莉夏始終以為，當年在戰火中庇護她的群書殿堂，只是瀕死之際的夢境。沒想到二十年後，當她身不由己地捲入文化部部長失蹤懸案，竟再次與那座螺旋梯重逢。

部長消失之前，曾收到一本沒有書名的書，黑色封面上僅有螺旋燙金圖樣，書中夾著一張紙條：「你的時間已經用完了。迷宮入口見。」

當艾莉夏深入追尋，線索指向一系列名為《靈魂迷宮》的小說，主角艾麗娜失足墜入無止盡的螺旋梯，進入鏡像裡的另一個巴塞隆納。《靈魂迷宮》系列僅存的書不知去向，而牽連其中的人們，竟包括「森貝雷父子書店」的達尼與選書顧問費爾明……這套奇詭之書，究竟會將他們的生命帶往何處？

故事從來就沒有開頭，也沒有結束，只有進入其中的入口。

作者介紹

卡洛斯．魯依斯．薩豐Carlos Ruiz Zafón 全球最多人閱讀的西班牙作家，1964年生於巴塞隆納，原任職於廣告界，亦曾從事電影編劇，後赴美定居，經常往返洛杉磯與巴塞隆納。

薩豐以「遺忘書之墓」系列小說席捲全球書市，銷售逾三千萬冊，並高踞各國暢銷書排行榜，魅力遠勝《哈利波特》和《達文西密碼》。

系列四部曲《風之影》《靈魂迷宮》《天使遊戲》《天空的囚徒》沒有特定閱讀順序，四書都是一座巨大文學迷宮的入口，帶領讀者經由不同的途徑與風景，抵達故事核心「遺忘書之墓」，其中又以《風之影》《靈魂迷宮》最受全球讀者矚目。

才華洋溢的薩豐，亦親自為系列小說創作配樂並擔綱演奏，引領讀者墜入巴塞隆納街頭的神祕氛圍。

薩豐的寫作風格側重以影像強化文字，讀小說彷彿看電影，表情非常豐富，且講究聲韻和諧，文字節奏始終生動而緊湊；交錯的情節彷彿俄羅斯娃娃，在驚奇之內另有驚奇，讓我們得以重溫閱讀小說的單純樂趣，彷彿又回到了兒時看故事書的美好時光。

他的作品已譯為多種語言在全球五十多國出版，並囊括多項殊榮。

譯者介紹

范湲 西班牙納瓦拉大學語言學碩士，成長於高雄美濃山腳下農村，定居阿爾卑斯山麓的薩爾斯堡。時移境遷，最愛仍是坐看悠悠天地、耽溺讀書之樂。做過一些與所學相關或不相關的工作，日日學習做個不失職的母親。

已出版譯作：《風之影》《靈魂迷宮》《天空的囚徒》《天使遊戲》《海上教堂》《雨中的3分58秒》《Good Luck：當幸運來敲門》《無形之城》《時間推銷員》《露露》等。