韓國瑜競選辦公室今（23）日表示，經過證實，嬰兒是媽媽親自抱給韓國瑜合照，孩子的父母也不認識該名網友。圖／擷自「只是堵藍」粉專

臉書粉專「只是堵藍」發文指出「原來韓導沒有經過嬰孩父母就對嬰孩又親又抱啊！！」，還PO出一名網友指稱是這個寶寶的媽媽的朋友，發現女兒哭了有衝上去把女兒抱回來，她非常生氣，對此，韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋今（23日）回應，韓國瑜是被動抱小孩，韓競辦也表示，經過追查證實，嬰兒是媽媽親自抱給韓國瑜合照，孩子的父母也不認識該名網友，臉書留言完全是憑空虛構的汙衊、詆毀。

韓國瑜昨天參加寶寶爬行比賽活動，他在現場抱起1名嬰兒合照，還數度親吻寶寶的頭，寶寶被嚇到握拳嚎啕大哭，事後傳出未經父母同意就把寶寶抱走，引發不滿。

王淺秋今天受訪時表示，首先要先確定爸媽不滿是事實，基本上要從別人手上抱走嬰兒要經過父母同意，如果沒有經過父母同意當然不應該，但韓國瑜站在台上，一定是別人遞給他的，可能是工作人員抱小孩時，跟小孩的父母溝通沒有順暢，沒有讓父母得到應有的尊重，這件事情內部當然要檢討。

王淺秋說，韓國瑜是非常喜歡跟小朋友親近的人，抱過來後當然就想要跟小朋友有親近的行為 ，不過，以後有類似跟小朋友的互動，會請工作人員務必謹慎小心，小朋友各方面的健康安全要特別留意。

她強調，現場候選人一定都是被動接受的，並不是主動惡意把嬰兒抱過來，不需要惡意炒作。

韓國瑜競選辦公室稍晚也回應，關於有網友造謠韓國瑜未經家長許可抱小孩一事，經過查證，該名嬰兒是媽媽親自抱給韓國瑜合照，孩子的父母也不認識該名網友，臉書留言完全是憑空虛構的汙衊、詆毀。

韓競辦指出，經與孩子的父親確認，針對姜冠宇醫師未經孩子父母同意，就將女兒的照片未經處理，與其他患病孩童照片PO上臉書，公開傳播的行為，對此，孩子的父親也將提告。韓辦同時也保留法律追訴權，評估提告。

韓辦也強烈譴責電視台記者在聯訪時刻意誤導，信誓旦旦指出嬰兒家長已留言表達不滿，強調媒體應善盡查證責任，謹守客觀中立，不應淪為不實言論的傳播媒介。