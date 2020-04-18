武漢肺炎新冠病毒肆虐，延燒全球，百業蕭條中，平台經濟反倒在此波疫情中逆成長！其中，視訊教學線上學習平台在此波疫情中廣被各界正視。

在台灣視訊教學界提起鍾文杰可是大名鼎鼎，被視為台灣視訊教學先鋒、一哥、龍頭。「他」從光復書局、光聯文化到寰宇知識科技擔任總經理，引領風潮一路挺進數位教學科技新時代！

「視訊教學直播互動已是主流趨勢」！鍾文杰說：當前除了線上數位教育系統自主學習，現在更已開啟與學子的直播互動。針對疫情一開始影響學生上學，就協助雲端教學學習課程，隨著數位狂潮興起，資訊發展，日新月異的資訊發展更將迎入5G時代的來臨……

鍾文杰指出，光復書局在1996年(民國85年)就開始引進電子書，1997年(民國86年)開始發展網際網路，1998年(民國87年)成立光復iBM多媒體電腦教育中心從事網際網路發展，光復書局因應時代趨勢走在發展前端。惟2002年(民國91年)時因應當時國內九年一貫教科書，光復書局在發展上發生「狀況」導致最後倒閉並積欠員工薪水千萬，加以光復書局當時又發行股票，很多員工都有因認股而產生損失。鍾文杰回想他當時認為，工作人員都已是「媽媽級」年齡都已不小，也有經濟壓力，因此，他將光復書局優秀人員集結起來並承諾負起責任，開始發展視訊教育。在光聯文化發展面向主要是行銷、推廣，經過多年後，現在已跨足到寰宇知識科技主導製作。

光聯文化分布全國的基層銷售推廣人員知道當前學生、家庭與社會他需要什麼樣的互動。鍾文杰指出當前跨入寰宇知識科技能更加的直接在製程更能達到一條鞭推廣的效應，他並認為，不管在視訊教學、直播教學，都能更貼切因應時代潮流的發展，在此波疫並流行時，也看見視訊、直播教學的時代價值。

與孩子陪讀伴讀到自讀「時間 不怕短只怕斷」

補習班大抵對對學生採平等(齊一)式的教學，另如當前學校也都採取S型常態分班，也就是不論學生對科目的成績優劣資質都在同一班，這讓老師教學也會產生困難，如老師教太快，後面的學生跟不上。教太慢，則影響前面學生的學習進度…

鍾文杰舉例如數學有延續性，前面如不會就會影響後面的學習，透過當前科技方式以線上數位學習就能輔助學生針對較弱的單一科目進行反覆練習及補強。這也能讓學生更自在、開心與快樂的學習。

學生能否主動學習?鍾文杰指他常跟很多學生家長的父母親以電動遊戲為例，學生整日盯著手機遊戲都很主動，因為有興趣。所以在學習課業上，如何讓學生有興趣，學生如在學習上得到成就感並得到回饋、讚賞與鼓勵，相信就能激發出學生自主學習的精神…

鍾文杰認為，學生在教育課業發展一路前行，國高中不能重來，咱也無法再回頭陪囝仔從小養成學習或所謂主動學習的興趣。他有感地說；「過去常講的陪囝仔從小由陪讀、伴讀到自讀的觀念，當前因應少子化更要推行」。

鍾文杰指身為家長的父母親還是要撥出時間來陪孩子一同成長、一起學習。當然常見家長常以「工作忙沒時間」，他認為在這一點上要有「不怕短，只怕斷」的觀念，因為只要持續就會看見非常好的結果。

堅持到底成功不二法門/家長要與孩子共同陪囝仔成長一路前行，人生路不能重來…..

從光復書局、光聯文化到寰宇知識科技。鍾文杰認為其人生格言就是「堅持到底成功是不二法門」，他鼓勵學生在學習之路遇到挫折、瓶頸或困難不要煩惱，要堅持，要堅定決心，因為堅持與努力一定會解決問題，走向成功之路。惟家長也是一樣，也要配合共同推動，對自己囝仔有信心，不要懷疑，或對自己囝仔潑冷水，相信最終會看見成果。

「從慢慢了解囝仔在想甚麼? 囝仔在學習中一定也是想要做好，但遇到什麼樣的困難與瓶頸，家長要共同思索並解決」鍾文杰說：陪囝仔成長一路前行，人生路不能重來…..

※完整內容4月19日周日上午12點〜2點高雄民生電台FM89.7「民報之聲」

※(維基百科)

光聯國際文化原公司光復書局企業股份有限公司（光復書局），是臺灣一間成立於1962年的出版社及書店，光復書局率先研發國民小學及國民中學數位學習教材。2002年11月光復書局爆發財務危機倒閉後，原光復書局經營團隊成立「光聯國際文化事業股份有限公司」總部位在高雄。（Kuang Lian International Cultural Enterprises Incorporated），繼續研發數位學習教材。

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%85%89%E8%81%AF%E5%9C%8B%E9%9A%9B%E6%96%87%E5%8C%96

【數位學習–結合資訊科技與教育專業的明星產業】寰宇知識科技公司，是由各方最傑出的資深研發與行銷人才所組成,，引領數位學習產業的風潮。延攬台灣最頂尖的教學師資、整合網際網路、光碟、出版等各類媒介，提供一個融合實體與虛擬的教育服務平台，至今零售與校園學員累積突破24萬人，百所國高中指定使用。

「寰宇知識科技」旗下著名的「名師學院」，符合12年國教，更詳細解說國、高中108課綱差異，將各科重點系統化整理，讓學生可以針對單一科目進行學習及補強，加上配有龐大的智慧題庫檢測，可讓孩子無時無刻檢測自身實力及解題能力。

「指尖上的數位教育課程」決定了新世代的競爭力，世代再變，教育方式也隨科技不斷翻轉，網路數位學習在現今世代的重要性，學生只要培養在家定時學習的習慣，不理解或背不熟的地方就重複觀看，線上亦有課輔疑難雜症專區，幫助學童找到問題的答案。

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