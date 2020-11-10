高雄市長陳其邁今10日宣布高雄輕軌二階工程即刻復工！

陳其邁說：「基於三項理由，我宣布輕軌即日復工」。第一、高雄捷運路網的成型攸關我們產業轉型跟城市競爭力的提升刻不容緩；其次，大眾運輸結合公共設施，這是市民基本權利。新北輕軌全面規劃，包括49個車站就有經過20個學校。讓學生上學帶來便利與安全。第三則是在爭議中已經又拖過兩年。惟經過各項科學證據跟民意調查，不論是高雄市全體市民或田野調查再加上電話民調。捷運沿線通過的居民都有超過7成的民眾認為輕軌應該是多數市民的期待。

陳其邁指出，高雄市曾經接受新北市府的委託，來經營新北淡海捷運，惟在停工的這兩年，新北已完成兩條輕軌，另外也有三條輕軌陸續在興建。現在新北已經超越高雄，所以高雄輕軌不能一拖再拖。他強調，現在是迎頭趕上城市競爭的時刻，他宣布輕軌今起，即刻動工！這不僅符合市民期待，也對我們未來城市的發展奠定百年基礎。

「老高雄人都知道，過去高雄捷運紅線黃線，當時在規劃興建的時間其實不會差台北太多，也是因為拖，而把問題放在那裏、不解決。」陳其邁指出，直到謝長廷擔任市長後宣布捷運紅線紅線全面動工，才開啟高雄捷運交通路網的興建。他說：這件事情告訴我們，拖不能解決問題，因此市府採取積極、負責任的態度，面對、解決問題,,,,,

他表示，輕軌復工的決定對健全高雄捷運路網非常重要，未來搭配捷運黃線、紅線的延伸線來健全高雄捷運路網，這對高雄未來不管是串聯國際海空港口，或國內台鐵高鐵等相關建設的優勢，將會帶動高雄未來百年發展奠定堅實的基礎。

陳其邁市長上午偕同副市長林欽榮、捷運局長吳義隆及交通局長張淑娟等召開輕軌復工說明會，他表示輕軌復工符合多數市民期待，並運用科學證據分析提出9項優化方案，他當場宣布美術館到博愛路段在2022年11月通車，在2023年底包含大順路段全線通車。