台灣人的國家觀念越來越強，「一中原則」的市場逐漸消失，中國的打壓讓台灣人更增強國家觀念，中國國民黨若沒有改變國家定位的主張，真的會在地球上消失。圖／畫面擷自國民黨臉書直播影片

中國國民黨政權來台灣初期，不只是獨裁統治，還是殖民統治，台灣人與中國人不平等，促使台灣人產生台獨思想，要推翻外來政權，也就是要推翻中華民國，建立台灣國，這就是傳統台獨。政治民主化之後，台灣人進入中華民國體制內參政，傳統台獨由推翻中華民國轉向正名制憲。

中國國民黨原來積極反共，「共匪、台獨、黨外」就是該黨仇視的對象，可是政治民主化之後，該黨內部的保守派很快的由反共轉變成親共。獨派人士為了反併吞，當然要反共，台灣政壇因而形成親共的藍營及反共的綠營，歷次選舉都打兩岸議題，只是互有勝負，直到2020的大選，中國國民黨才兵敗如山倒。

二0二0年的大選中國國民黨慘敗，選前綠營就傳出一個口號，只要讓中國國民黨再輸一次，該黨就瓦解。這種論述本來不成立，因為權力與腐化是一體兩面，執政者腐化是必然的，在野黨就取而代之，正如柯文哲所說，兩大黨輪流腐化，所以中國國民黨必定有機會擊倒民進黨，中國國民黨目前正積極革新，可是碰到障礙。

中國因素讓國民黨難翻身

讓中國國民黨難以翻身的一個重要因素就是中國，台獨是中國積極要殲滅的對象，所以他們扶持的對象當然是中國國民黨，結果卻是變成打擊該黨。以前台灣的大選，中國都介入，只是對中國國民黨幫了倒忙，因為台灣人對於中國的介入反感，反而將選票投給綠營，只是影響不大，可是近幾年來情況有了轉變。

政治民主化之後，資訊暢通無阻，歐洲的「屬地主義」傳到台灣，其精神就是「在一塊土地上的人民，組成政府，執行主權，又不受其他國家管轄，就成為國家」。年輕世代接受了「屬地主義」的思想，很自然認定台灣就是一個國家，至於政治方面，他們不介意，一般人稱他們為「天然獨」，與傳統台獨完全不同。

由於政治民主化之後，台灣人被迫害的悲情消失，傳統台獨跟著逐漸褪色。中國國民黨及中國都誤認為台獨逐漸消失，他們沒有想到傳統台獨褪色，「天然獨」卻快速成長，他們沒有強烈的政治意識，卻有很強的國家觀念，不接受中國併吞台灣，這種生態對中國國民黨不利，該黨雖然將中華民國掛在嘴巴，問題是北京政權要消滅中華民國，而他們擁抱北京政權，卻喊著要捍衛中華民國，人民不可能接受。

馬英九時代喊出「九二共識，一中各表」，然而中國所稱的「九二共識」卻是「一中原則」，雙方根本就沒有共識，只是中國方面沒有戳破馬英九的謊言。近來中國赤裸裸的表示「九二共識」就是「一國兩制」，讓中國國民黨的「一中各表」崩解。

台灣人的國家觀念越來越強，「一中原則」的市場逐漸消失，中國的打壓讓台灣人更增強國家觀念，中國國民黨若沒有改變國家定位的主張，真的會在地球上消失。該黨有人提出更改國家定位的主張，只是統派堅決反對。下一個階段恐怕不是民進黨與中國國民黨之爭，而是中國國民黨內部本土派與統派的對決，事實上由2020年的大選已出現這種脈絡。