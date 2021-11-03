美國國務卿布林肯（左1）在20國集團峰會期間和中國外交部長王毅（右1）舉行將近一個小時的會談。圖／擷自布林肯推特

美國國務院說，美中溝通是為了負責任地處理兩國之間的競爭關係。美國國務卿布林肯週日在和中國外交部長王毅的會晤中告訴中方，美國反對北京採取的、已加劇兩岸緊張關係的行動。

一些分析家說，華盛頓表明管理美中雙邊關係的目的是為了降低風險，防止北京的誤解和誤判。

美國國務卿布林肯星期天在20國集團峰會期間和中國外交部長王毅舉行將近一個小時的會談。

布林肯在一個推文中表示，這是美國與中國保持溝通、為了負責任地管理美中競爭關係所做的努力當中的一部分。美國與中國的合作，基於美國的國家利益，與此同時，美國繼續就人權和其他議題提出關切。

美國國務院在一份聲明中表示，美中可以合作的領域包括朝鮮、緬甸、伊朗、阿富汗和氣候危機。不過，美國關切中國所採取的一系列、破壞基於規則的國際秩序、違背美國與盟友價值觀和利益的行動，包括人權、新疆、西藏、香港、 南中國海和台灣相關的議題。

美國官員說，布林肯在會中告訴王毅，華盛頓反對北京任何單方面改變台海現狀、加劇兩岸緊張關係的舉動。

分析家說，華盛頓的目的是為了降低風險，防止北京的誤解和誤判。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院高級研究員唐安竹指出，對北京政府來說，其首要任務是讓華盛頓制定北京認為「正確」的政策和策略。

他還表示，台灣固然是美中雙邊互動的一個因素，但不是唯一因素。指責台灣總統蔡英文導致北京的侵略和脅迫的說法完全錯誤，更別提美中的緊張是由於兩國的戰略競爭。

美國總統拜登將和中國國家主席習近平在年底前舉行視訊會議。