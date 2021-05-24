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每日國際焦點

白俄羅斯出動米格29戰機逼迫雅典飛立陶宛的瑞安航空客機轉向降落明斯克，逮捕機上的反對運動人士。歐盟強烈抗議為國家恐怖活動、劫機。

西班牙外交部長表示前來西班牙就醫的波利薩里奧陣線領袖Brahim Ghali，的確病重，包括染上COVID-19，一旦康復就會遣送回國，此外還要面對違反西班牙法律以假護照入境的法律審判。

緬甸超過12.5萬老師因為參加反對運動遭停職。

印度德里疫情稍微緩和，篩檢陽性率從36%降至2.5%，解除部分封鎖措施。

日本

開設東京都及大阪府兩處大規模疫苗接種中心，首批施打對象是部分居住東京及大阪的65歲以上高齡者。使用美國莫德納疫苗。

沖繩縣納入「緊急事態宣言」對象地區。愛媛縣疫情改善解除緊急事態。

南韓

與莫德納、諾瓦瓦克斯簽約，將在南韓生產疫苗，莫德納疫苗將由三星生物製造。南韓目前以有生產阿斯特捷利康、諾瓦瓦克斯、俄國的史普尼克V疫苗。

中國

甘肅「黃河石林山地馬拉松百公里越野賽」21選手失溫死亡。

澳洲

預期自10月起每周到貨200萬劑輝瑞疫苗。

緬甸

超過12.5萬老師因為參加反對運動遭停職。

印度

德里疫情稍微緩和，篩檢陽性率從36%降至2.5%，解除部分封鎖措施。

英國

計畫完全數位化出入境管理，以精確計算出入境人數。

研究顯示2劑輝瑞BNT疫苗對抗印度變種病毒88%有效預防症狀，對英國變種則是93%有效。阿斯特捷利康疫苗對印度變種60%有效，對英國變種66%有效。

法國

總統馬克答應650萬追蹤者的兩位網紅，只要宣導防疫影片達到1,000萬點閱，就讓他們在總統官邸愛麗舍宮拍影片，兩人成功達標，到愛麗舍宮拍攝影片。馬克宏支持率上升至40%，年輕選民支持率更高達51%。

白俄羅斯

出動米格29戰機逼迫雅典飛立陶宛的瑞安航空客機轉向降落明斯克，逮捕機上的反對運動人士。歐盟強烈抗議為國家恐怖活動、劫機。

西班牙

外交部長表示前來西班牙就醫的波利薩里奧陣線領袖Brahim Ghali，的確病重，包括染上COVID-19，一旦康復就會遣送回國，此外還要面對違反西班牙法律以假護照入境的法律審判。

義大利

莫塔羅納山纜車墜毀14死。死者中有5名以色列人，另有1名以色列人重傷。

美國

7日平均每日新增案例降至3萬以下。

南卡羅來納州北查爾斯頓地下音樂會發生槍擊，14歲女孩身亡，十數人中槍。

紐澤西州家庭派對發生槍擊，2死12傷。

以色列

92%的50歲以上國民都已經完整接種疫苗或是先前染疫康復，日新增案例數降至12，決定解除防疫限制。

約旦

國王阿布都拉表示加薩停火必須能進一步成為長期的停火協定。

埃及

法院允許蘇伊士運河繼續扣留長賜輪。

民主剛果

尼拉貢戈火山爆發掩埋數百房屋造成15死，其中9人是因為逃離時發生車禍，4人逃獄時身亡，2人燒死。有3,000~5,000居民逃往鄰國盧安達。

福和會官方網頁：www.fratwn.org