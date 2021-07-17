台灣購買德國BNT疫苗，雖然簽約手續完成，但是仍然餘波盪漾，紅藍殺手名嘴，「反台灣」媒體，群聚總動員，一邊說台灣政府草菅人命，一邊為老共慈悲喊讚，似乎不達抹黑蔡政府目的，誓不罷休，藍白色立委更咬定行政院干預，才拖延談判，反正疫苗之亂以來，政府角色難為，有法律背景的羅姓發言人希望企業跳過上海復星，直接和德國接洽，這才是合法合理作法，否則要求政府授權就失去意義。年初，台灣一樣不甩復星，直接和德國總公司接洽，德國議員雷希特，駐台代表王子陶也證實，若非復星仗持股東身份，亂入談判，進行政治干預，疫苗在3月早就到台灣，說難聽，老共若沒有股東身份，BNT公司怎麼可以容忍你進場破壞談判，BNT公司既然是私企，國際規定：組織非政府不能買疫苗，因為涉及藥害責任問題，買方台灣政府就算用台灣國稱呼自己，私人企業根本不在乎，在乎者當然是老共，否則何必搞白手套交易？是誰先亂入這場交易，驚動美德政府高層，搞到天下皆知，還不夠清楚嗎？

老共擺明要卡台灣買疫苗

老共閒著沒事幹，花大錢投資BNT，是錢太多嗎？老共既要復星投資BNT，又不給BNT緊急授權藥證，寧願虧本，擺明了目標就是要卡住台灣買疫苗，陽謀如此簡單，反台灣的紅色小丑還裝著看不懂，寧願槍口對台灣，不對中共，這批人拿了多少老共好處，值得國安單位查一查。

復星擁有國藥32％股份，證明這是中共國家公司，要聽老共擺佈，否則何必搞這種違法的事情，疫苗不是普通商品，硬要從中作梗，既犯法，也不厚道，復星在國際上已經自毀信用了。

老共喜歡老王賣瓜，自認國產疫苗好棒棒，如今疫苗無效證據，國際上如雪片飛來，國內還要打第三劑，若用了外國疫苗，老共的顏面真的會踩在地上，現在騎虎難下，就算台灣買了三千劑，也難補虧損。

疫苗之亂讓台灣紅色小丑顏面難看，買不到要罵，買到也要罵，甚至有媒體大亨更不用功，指責台灣為了改「復必泰」標籤，寧願拖延到貨時間，這種名嘴要罵台灣已經不惜顛倒黑白，我只能說可悲啊。

全球疫苗大廠製造和檢驗包裝，分別屬於兩套工序流程，德國BNT製好的疫苗到上海，才由復星改變包裝，香港還抱怨復星包裝有瑕疵而退貨，復星在7月前並未替BNT代工，代工合約也是最近才簽定，英國AZ和日本兵庫生技簽約，代工生產AZ也是如此，原液在英國製造後，送到日本兵庫生技公司，進行二次製造，然後交給另一家公司檢驗包裝，所以，德國原廠出來的BNT，直送台灣，根本沒有改包裝的必要，故意曲解疫苗來自中國，本來是「復必泰」字樣，這就是利用假訊息為中共匪幫宣傳，跪共跪到無恥，跪到無下限，無獨有偶，中共小粉紅口徑一致說：台灣終於用了祖國疫苗，真的見到鬼，BNT疫苗是中國開發的嗎？

再說一次什麼叫「大中華代理權」？簡單翻成德文就是「大中國代理權」，德國BNT授權復星，在中國地區賣疫苗，但是授權並未明載大中國區範圍，其次，總公司若不甩復星股東，要自己和台灣談交易，也不違反商業法，更何況疫苗不是商品，白手套被政府授權，畢竟還是商人本色，為了完成工作，讓復星有錢賺，無法拒絕復星亂入，但是堅持簽約不用港澳版合約，至少保住台灣主權和少許顏面。



作者指出，台灣採購德國原廠出來的BNT，直送台灣，根本沒有改包裝的必要，故意曲解疫苗來自中國，這就是利用假訊息為中共匪幫宣傳。示意圖／Pixabay、網路，民報合成