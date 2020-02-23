有人說我是人造的，有人說我原本住在動物身上，不管是天然的，還是人工的，誰說人工美就不是帥哥美女呢？我是名符其實的2019中國製造，應該比2025中國製造更加厲害吧！

讓武漢封城！湖北封省！領導要親自指揮、親自部署。世界各地口罩不夠用。

日本安倍內閣支持度大跌，可能下台。

世界在懷疑今夏奧運能不能辦；不管倫敦是否準備好了，我早就準備好了。

我最喜歡親中親共的朋友，最喜歡出國觀光，到目前為止，南韓、日本和新加坡我最喜歡；北朝鮮關門，俄羅斯閉關，沒啥義氣，恁爸恁祖媽不去了！最近出國班機少很多，沒有機會到美國，台灣還有一些航班，全世界沒有我不想去的地方，但是總得要有人帶我去才行；沒有健保制度的國家，我更加喜歡！

我也想去美麗寶島台灣，聽說那裏的人心最美麗，人民都用人道歡迎我，哈哈哈，這個我喜歡！我最想拜訪台灣的舔共賣台藝人台商和政客好朋友，他們都不到武漢找我，我到台灣一定親自感謝他們為我的台灣之行幫很大；有些台灣名嘴真的是有眼不識病毒，說什麼我和流行性感冒病毒一樣，平平是病毒，差很大好不好，讓他們親自感受一下我的威力，一切就自證自明了！台灣衞福部早就天天記者會談論我，我來玩一下躲貓貓，躲在人體內久一點！如果我從日本、南韓、新加坡、香港等地去台灣也不錯，這可不是物理學，兩點之間最近的距離從來就不是一條直線嘛！

以上，都不能算是最厲害，讓領導威信盡失，這個比人命更重要，不信可以去問共產黨！這才是我的厲害！其實你們可能還沒有看到我最厲害的地方，了解我的都用疫情嚴峻形容我！

我比川普厲害吧！川普做不到的，我做到了！

全世界趴趴走，就是我的快樂，厲害了，我的病毒，全球肆虐中！