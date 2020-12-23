共和黨籍參議員魯比奧（左1）12月22日稱讚《西藏政策與支持法案》明確顯示美國政府促進西藏人民權益的決心。示意圖／擷自魯比奧臉書，資料照

美國國會兩黨議員稱讚國會通過《西藏政策與支持法案》，認為法案明確顯示了美國維護西藏人民權益的決心。

美國國會星期一通過了《西藏政策與支持法案》，向北京提出保護西藏民眾權益等要求，並表示北京若干預西藏宗教事務必將受到追責。

美國國會及行政當局中國委員會（CECC）主席、民主黨籍眾議員麥戈文（James P. McGovern）和共同主席、共和黨籍參議員魯比奧（Marco Rubio）22日對此發表聲明，稱讚法案明確顯示美國政府促進西藏人民權益的決心。

麥戈文眾議員在聲明中說，「這個法案再次明確美國決心維護的理念：即認為人權很重要、我們關心那些被壓迫的人，並與那些為自由而戰的人站在一起的理念。 《西藏政策與支持法案》的通過確保美國人民未來將繼續是西藏人民的堅定夥伴。」

參議員魯比奧在聲明中說，「《西藏政策與支持法案》的通過發出了一個重要信息，即美國支持西藏人民，反對中共干涉確認達賴喇嘛等西藏佛教領袖這個宗教程序的任何努力。 」

魯比奧同時指出，「我們必須繼續揭露中共在西藏內部以及中國以外地區對西藏人民的宗教、文化和語言所發動的嚴重攻擊。我稱讚這個兩黨法案的通過，敦促國務院利用法案所提供的工具，解決西藏境內日益升高的侵犯人權的行為。」

麥戈文眾議員也呼籲國務院強力執行法案中的計劃和指令，解決西藏境內人權所遭受的系統性和驚人的侵犯。