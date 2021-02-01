恭賀國立陽明交通大學（英語：National Yang Ming Chiao Tung University, NYCU）今天成立。

我百分之百贊成陽明和交通併校，未來不必再繼續和中國的交通大學剪不斷理還亂！中國現有上海交通大學、西安交通大學、北京交通大學和西南交通大學；台灣的交通大學根本不需要去和他們湊熱鬧！

台灣的交通大學成立於1958年，其實和中國國民黨1949年敗逃到台灣來已經相隔10年之久，台灣新竹的交通大學根本就是台灣土生土長的台灣囝仔；在中國國民黨的威權殖民統治時期，最喜歡在台灣各地冠上有的沒的中國名稱，現在台北市到處都是以中國城市為名的街道，就可以知道當年殖民統治者的霸權心態。

在地生根追求卓越

在地生根茁壯，比什麼都重要，過分因為政治因素去牽強附會，根本沒有實質助益，並且一點意義也沒有；原本就是台灣特有種，未來更加名符其實，立足台灣，名正言順，面向世界，接受挑戰，追求卓越。

有關陽明大學和交通大學併校可以促進醫學和電子科技跨領域的整合發展，眾多學者專家所謂1加1大於2的相關論述已經非常多，在此毋須重複。

順道一提，其實清華大學也可以和門當戶對的優質大學整併，資源共享，互蒙其利，創造雙贏，吾人亦樂觀其成！

再一次恭賀國立陽明交通大學成立，預祝邁向全球百大，現在已經是台灣之光，未來一定更加光亮！