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每日國際焦點

日本與澳洲簽署國防協定，可交互演訓，共同對抗中國於南海的威脅。此為日本戰後除美國外首次允許外國於日本國土上進行軍事活動。

美國驅逐艦於夏威夷測試神盾反彈道飛彈系統，發射SM-3 Block IIA飛彈，成功摧毀目標彈道飛彈。SM-3 Block IIA由雷神與日本三菱重工共同開發。

德國國防部長希望拜登能取消川普自德國撤軍。因應法國總統馬克宏主張歐洲應要能自立，表達反對意見，稱歐洲需要美國與北約維持安全。德國身為歐盟中心國家，只想發號施令，卻依然沒有基本為自己負責的心態，國防還想持續依賴美國。

衣索比亞總理阿比宣稱給提格雷的最後通牒3天期限將至。提格雷戰事難民已增加到3萬人。

越南

美國國家安全顧問歐布萊恩將訪越。

日本

與澳洲簽署國防協定，可交互演訓，共同對抗中國於南海的威脅。此為日本戰後除美國外首次允許外國於日本國土上進行軍事活動。

美國

驅逐艦於夏威夷測試神盾反彈道飛彈系統，發射SM-3 Block IIA飛彈，成功摧毀目標彈道飛彈。SM-3 Block IIA由雷神與日本三菱重工共同開發。

巴基斯坦

政府同意抵制法國商品，抗爭解散。

所羅門群島

因為批評政府言論擴散，決定禁止Facebook。目前中國、伊朗、北韓都禁止Facebook。

阿爾察赫

法國與美國代表18日於莫斯科討論亞美尼亞與亞塞拜然在阿爾察赫停火細節。

俄羅斯佈署火箭發射車到阿爾察赫與亞美尼亞之間的連通走廊。

德國

國防部長認為拜登執政將可望推翻川普自德國撤軍的決定。

國防部長因應法國總統馬克宏主張歐洲應要能自立，表達反對意見，稱歐洲需要美國與北約維持安全。德國身為歐盟中心國家，只想發號施令，卻依然沒有基本為自己負責的心態，國防還想持續依賴美國。

不過以法國為首的其他歐盟國家，則認為不論美國誰當總統，歐洲需要有獨立自我保護能力，是天經地義，即使身在北約之中，也應該作為自立自強，有用強大的盟友，而不是依賴者。法國總統馬克宏表示，只有歐洲認真對待自身的地位與自身的國防主權，美國才會以盟友對等關係尊敬歐洲。

2019年11月25日德勒斯登綠穹珍寶館遭竊，損失高達10億歐元，17日德國警方動員1638名警力突擊搜索18處，逮捕三名嫌犯。

丹麥

政府17日獲議會通過滅貂令，養貂業全面反彈，抨擊全面滅貂是恐慌下的過度反應，將徹底摧毀養貂業，更可能違憲，並且，人貂之間傳染造成新疫情的風險其實並不高，殺光1700萬貂，反而可能造成汙染問題。貂傳染問題讓丹麥政府防疫滿意度自75%大跌至50%。

英國

卡車劫匪綑綁司機與警衛後劫走滿載蘋果產品的卡車，價值500萬英鎊。

美國

大豆農民歡呼收成，秋季大豆價格大漲至4年新高，但巴西因收成季在1月，早早於低價時賣光大豆給中國，導致還需要跟美國進口大豆。

墨西哥

多數國民支持總統不急於恭賀美國總統誰勝選。

祕魯

新代理總統宣誓就任。來自遭彈劾下台總統的中間派，以緩和民眾抗爭。

衣索比亞

總理阿比宣稱給提格雷的最後通牒3天期限將至。提格雷戰事難民已增加到3萬人。

中央政府凍結提格雷領袖的銀行帳戶。

諾貝爾獎委員會表達嚴重關切。阿比於2019年得諾貝爾和平獎。

索馬利亞

首都摩加迪休遭自殺炸彈攻擊至少6死。

目前駐有700美軍協助對抗青年黨，川普可能進行撤軍。

沙烏地阿拉伯

對以色列開發東耶路撒冷表達關切。

尋求北葉門畫出緩衝區，若如此則可答應葉門停火。

以色列

美國派遣使節團到巴林與以色列，討論兩國加強經貿關係。

民主剛果

軍方巡邏發現29具屍體，可能為伊斯蘭民兵所殺害。

伊朗

召喚義大利大使，抱怨加拿大多項事務不合作。加拿大與伊朗2012年斷交，由義大利代表加拿大在伊朗利益。

川普曾詢問是否能攻擊伊朗主要核設施，不過最後決定放棄。

福和會官方網頁：www.fratwn.org