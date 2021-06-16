這個世界有失必有得，有因必有果，經過一年多日常生活，5月中，台灣人開始關禁閉，作家龍應台臉書記錄她和歐洲兒子的疫情日記，聽過龍作家一堆抱怨之後，她的兒子說：「在歐洲的我們已經禁閉一年半」，一句話勝過一切，把母親弄得啞口無言，算來，台灣人才剛剛跟上全球化腳步，學習和世界共患難，還好，台灣還有美日朋友，雨中送暖，去年，防疫表現不錯的越南，同樣被印度變種病毒攻陷，台灣如何可以置身事外？

英國本來打算621解封，現在延遲兩週，因為疫情又起，英國超過六成人口打了兩劑，還是無法抵抗DELTA印度變種病毒，根據英國疾管單位統計：確診死亡病人有30％已經施打兩劑疫苗，事實證明印度變種病毒傳染率和死亡率都比去年病毒多出60％，沒有施打者每三千人會有一個確診，打一劑者每八千人有一個確診，施打兩劑，每兩萬人才有一個確診，可見疫苗不是萬靈丹，好像金錢，有錢無法買下生命，沒錢卻寸步難行。

病毒快速變化，讓人不得不懷疑這種有智慧的病毒，不可能自然突變，而是來自實驗室人為，所以質疑武漢實驗室聲浪也就排山倒海，中共當然打死不認，因為一旦承認，這個政權就必然倒台。

人類失去短暫自由，被大自然彌補了，印度恆河清潔了，孟買天空藍了，台灣也是一樣，黃梅之後，山脈翠綠，湖泊深藍，連地上小草也因為無人賤踏，而舉頭歡呼，自由最終還給自然，而人類應該從此警醒。

義大利旅遊疫情建議至第二級警示。圖／Pixabay

公權力不彰 竟推拖人性貪婪

一位婦女5月飛到美國打兩劑疫苗，回到台灣剛下機，檢驗又確診，病毒持續給富人開玩笑，不想冒險或花大錢去美國打疫苗，只好在國內借勢借端，想辦法排到最優先地位，柯文哲說，這是人性，把無能力公平執法甩給人性，維持他過去的聰明程式，問題是，民主社會要免於變成強者吞噬弱者的叢林，才需要公權力的施展，否則就把疫苗放在市府廣場，舉辦「搶到先贏」競賽就好了。

佛經說：貪、憎、痴、愚、慢，五毒具在人性中：貪得、憎恨、執著偏見、無知、傲慢，修行無他，消滅這五毒而已。

沒有疫情時候，台灣流行一句話：我OK，你先打，現在變成：你OK，我先打，僅管如此，我仍然相信台灣人寬容多於自私，愛大於恨，智慧多於無知，謙卑多於傲慢。

瘟疫考驗台灣人，讓我們發現美好的人性，這是個人無法獨存的世界，關心別人，就是熱愛自己，因為同島一命。



6.15開始第一波民眾施打新冠疫苗。示意圖／擷自公視新聞影片