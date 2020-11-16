作者推測，中共擔心川普（左）會因大選失敗而憤怒對南海島礁開打，在川普正式卸任前的兩個月，可能是習近平（右）最痛苦的日子。圖／擷自聯合國網站，民報合成

寒冬到來的時候，為了防止中共政權崩潰，獨裁者會走向更嚴厲的統治。

美國對解放軍企業制裁

習近平拖延六天，很勉強對拜登發出賀電，但是，川普的雷霆震怒已經來到，美國針對31家中共解放軍企業進一步限制投資，砍斷來自美國的活水資金，並宣布「台灣自古從來不是中國的」，打擊中共的一中謊言，直接衝擊中共對人民的錯誤洗腦，中共長期對人民灌輸台灣必須回歸的錯誤謊言，受到致命打擊，會給更多中國人醒悟過來，習近平無計可施之下，只能加緊對國內控制，以免發生變局。

於是，中共出手打殺香港民主派議員，宣布12國家入境限制，對農民展開徵稅，更進一步緊縮民營企業，前幾天，習近平剛阻止馬雲的「螞蟻集團」上市，接著把河北邢台的「大午集團」養雞大王抓進牢裡，從任志強以來，天子腳下的大款企業家，日子越來越艱難，國務院出檯「反壟斷法」，目標是防止金融風暴，專門針對賺大錢的獨角獸，因此馬化騰也開始緊張了。

不只是打殺資本主義商人，中共偽造歷史更加肆無忌憚，外媒分析，中共並不看好拜登上台，現階段美中緊張氣氛就可能緩解，所以，政治經濟全面左轉，閉關鎖國的策略，正在加緊速度，儘管李克強在「東協會議」上表示，15日將會簽訂東協15國的自由貿易協定，但是，如果無法阻擋美中經濟脫鉤問題，中共的經濟想要依靠一項協議就能好轉，可以說是難如登天。

11月初傳來，中共對蒙古語言，以及歷史進一步破壞，推倒紀念成吉思汗的碑文，企圖從蒙古人身上移除這段歷史記憶。

製造假歷史之前，必先摧毀真歷史，這是獨裁統治的必經道路，上個月的台灣光復節，中共竄改歷史把自己記上功勞，剛剛上場的抗美援朝，中共把「長津湖戰役」搬上銀幕，顯示中共是如何英勇，擊敗美軍，其實，真正的歷史並非如此。

1952年，支援南韓的美軍從仁川登陸，一路向北推進，把共軍和北韓軍隊逼到長津湖，中共從蘇州徵調15萬名士兵的第9軍團增援，這隻軍團由宋時輪帶領，因為沒有禦寒的冬衣，開拔到鴨綠江時，已經大雪紛飛，宋時輪的9軍團和美軍海軍陸戰隊的第1師在長津湖遭遇，根據大衛哈伯斯坦所寫的《最寒冷的冬天》一書中描述，這場戰役還沒開始，共軍就有3萬人凍死，因為氣溫零下30度，共軍缺乏禦寒衣物，戰爭結束，美國陸戰隊第一師死傷13500人，共軍死傷將近10萬人，但是，中共卻把死傷降到3萬多人，還宣稱這是偉大的勝利，也難怪第一個出面打臉中共「抗美援朝」的居然是北韓。



根據大衛哈伯斯坦所寫的《最寒冷的冬天》一書中描述，長津湖戰役還沒開始，共軍就有3萬人凍死。圖／擷自維基百科，公有領域

中共喜歡編造假歷史

中共製造假歷史的功夫，越來越「北韓化」，北韓的博物館展示所謂標語樹，這些標語樹，據說是1970年代在白頭山上，大量被發現，標語樹就是上面刻著「金日成是偉大領袖」之類的文字，總共被發現了一萬三千棵，上面有這些歌頌金日成的文字，被政府保護起來，發現者還可以拿到政府獎勵，其實，這些文字是刻意被製造的，北韓政府就依據這些文字標語，編寫出一套神話故事，內容就是偉大的領袖金日成在1930年到1940年，率領人民躲進冰天雪地的白頭山上，抗籍日軍，這些標語樹證明這是一個事實，但是，真實的歷史並非如此，根據考證，1930年到1940年，這十年間，金日成大部分在俄羅斯過著流亡的日子，逃避日軍的追擊，一個落荒而逃的領袖顯然不夠光彩，所以才必須編造一套神話，欺騙北韓人民。

極權專制國家特別喜歡搞標語治國，北韓如此，中共也是如此，中國各省府辦公室圍牆上，最喜歡寫上反貪腐，愛人民，要文明的標語，恰恰這些省府廳處就是貪腐官員最多的地方，那些寫上要文明的標語，一到黑夜來臨，就成為人民喜歡大小便的地方，一點也不文明。

利用「抗美援朝」假歷史，洗腦中國人，把解放軍吹上天，製造「一個中國，台灣是中國的謊言」，欺騙人民，無非就是凝聚民族主義，說穿了就是「走夜路要壯膽」而已，中共介入美國大選，證據越來越多，如今美國總統是誰，依然難料，中共擔心川普憤怒對南海島礁開打，所以這兩個月，應該是習近平最痛苦的日子。