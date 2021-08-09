國民黨前主席朱立倫宣布參選黨魁說本來樂見新世代承擔，但認為「如果現在做的很好，我根本不必出來」。也痛批民進黨騙台灣人20年，只不過想用一邊一國、台獨正名，欺騙選民，連未來奧運正名都不敢做，強調國民黨才是穩定兩岸、捍衛中華民國最重要力量。更宣示將全力以赴，把局勢扛起來，把中華民國贏回來！

這樣的聲明，雖不是石破天驚，但回鍋參選百年老黨的黨魁，就像已下台的演員想重返過氣的舞台，本無亮點與賣點，只好聲嘶力竭的罵起對面舞台上當紅的演員以拉抬聲勢，以此做為重返舞台的開場。這樣的開場，也算勇氣十足、值得關注。

我非國、民兩黨黨人，也無意為兩黨的所做所為辯駁。但我想問，朱立倫未來將推動奧運正名嗎？根據民調，已超過半數民眾贊成台灣獨立，朱立倫會順應民意推動台獨正名嗎？又如何具體回應人民的期待與需求？ 如果都不做，算不算騙人？還是只要表明對手騙人了，自身行為就不算騙人？

或是承繼馬英九的「外交休兵」模式再加上將台灣精緻農業技術輸出中國大陸，才叫穩定兩岸、捍衛中華民國？眾所皆知，中共對台的飛彈，在朱立倫擔任國民黨黨主席時期或代表國民黨參選總統期間從未撤彈，相反的，每逢大選，中共的文攻武赫更變本加厲，加上統戰台灣平日早滲入宗教、文化、學術、經濟等等，連基礎農業、民生物資都不放過，如今年的「鳳梨之亂」只是冰山一角 。相關論述請參拙文〈 如何解決鳳梨外銷根本問題 〉。

請問那種當起農業買辦的家族算不算出賣台灣以獲取利益？又該如何處置？這樣的家族還能大言不慚的說捍衛中華民國？再如國民黨內又有多少退休將領與共軍把酒言歡、聲稱共軍國軍一家親者，當共機持續繞台之際，國民黨可曾積極處理？還是趕緊列入不分區立委？請問，國民黨黨主席該如何處理此類家族、黨員才算符合人民期待？才算捍衛中華民國？

當然每逢大選，有高聲說喊著「化成灰也是台灣人」，實際上卻是「化獨漸統」的奉行者；也有辣台而贏得大選，但卻在紀政推動台灣正名一事諸多阻擾。

奉勸政治人物不要「選前說一套，選後黑白做」，因為不管是選舉語言騙取選票或文青語言撩人，誰愛台？誰騙台？誰賣台？選民眼睛還是雪亮的！