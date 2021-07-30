國防大學校長張哲平涉與共諜不當交往案，從張哲平十多年來的「陞官圖」來反推，馬英九和蔡英文都脫不了「識人不明」的嚴重過失，說「目睭乎蜆仔肉糊到」還不足以形容百一。而今不論張哲平涉案深淺廣狹，他已完全不適合再續任國防大學校長，既使一天而已。蔡英文應立即下令撤職候查，並為此事向國人深切道歉，做個有莫大權力也知重大責任的「三軍統帥」，否則應自責下台，向國人謝罪！

從媒體已經揭露張哲平與共諜謝姓商人長期不當交往之事來看，以及張妻毫不避諱出入中國，當過空軍政戰主任丶指揮部指揮官丶空軍副司令丶空軍司令丶國防部軍政副部長的張哲平，不論如何再三撇清他「嚴守保密要求」與「廉政相關規範」，但是，做為一個長期受國家栽培丶不次拔擢並位居要津的上將，根本沒有基本軍人武德素養和起碼的敵情觀念！如何還能振振有詞戀棧其位？

前不久的國軍最高層異動，據聞張哲平以軍政副部長身份，還被各方看好，差一點升任參謀總長，是臨時被國安機關阻擋，才改派沒有實權的國防大學校長，否則張哲平當上了參謀總長，不但是世界級的笑話，統促黨白狼最近狂聲叫囂的「陣前起義」，也存在幾分可能性，莫笑白狼空口説夢話。敵人挖牆腳都挖到國防的心臟地帶了，「三軍統帥」猶渾渾噩噩，賦予重任，比蔣介石任用匪諜吳石中將還嚴重，怎麼一個糊塗了得！

國安大漏洞恐影響盟友信任

張哲平軍旅升官起點，應是馬英九早期提攜，加速於2018年3月蔡英文將之升任空軍司令，2019年6月再調升軍政副部長，為國防部門第三把座椅。奇怪的是，情治單位監控謝姓共諜來台發展多年，其中應該早就掌握有張哲平相關情資，但卻默不作聲，養虎遺患，難怪美國對我亟企盼獲得F－35第五代戰機的請求，一再拖延，至今尚未聞樓梯響，能怪美國嗎？如果毫不知恥，做全盤的國防國安制度大檢討翻修，只會曲予施惠攏絡，得到的是軟土深掘，得寸進尺，無能之至，有何可炫耀之處？

蔡英文自擔任總統以來，時時處處不忘以身為「三軍統帥」為榮，對國軍軍備與待遇丶榮譽提昇，戮力有加，但多是表面功夫，如今遇到張哲平事件，其來有自，非一日之寒！當務之急，閃電快刀斬亂麻，撤職嚴辦，擴大整頓軍紀，以振軍心，還我軍魂，以安民心，鞏固國安，千萬不能拖延待變，坐令人心惶恐，謠言擾亂，信心崩潰，「危機就是轉機」，千萬勿輕忽怠惰！



作者指出，不論張哲平涉案深淺廣狹，他已完全不適合再續任國防大學校長。2021.7.2日張哲平（右）才接任國防大學校長。圖／軍聞社