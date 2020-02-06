「國民政府」名義上是國民的政府，其實是國民黨一黨專政，門口插著兩面「黨國」之旗。圖／公有領域，取自維基共享資源

青天白日旗係由孫中山同鄉跟班陸皓東所繪，孫對這面旗情有獨鍾，早在1914年，孫發動二次革命失敗，成立幫會式的中華革命黨後，孫草擬革命方略時，即已制定青天白日旗為中華民國國旗，白日作圓心，藍色為青天，日有12道光芒，象徵「子丑寅卯…」12個時辰，後來他將青天白日挪到左上角，其餘部份塗上紅色，象徵革命烈士鮮血。孫雖提倡「民權」，卻無民主素養，獨斷獨行。1921年4月7日被南方軍閥推選為廣州政府非常大總統時，自行公布青天白日滿地紅為國旗。1924年6月23日，國民黨中央執行委員會決定以青天白日為黨旗，青天白日滿地紅為國旗。翌年中國國民黨在廣州成立「國民政府」升起青天白日滿地紅。

1927年4月18日，這天可說是KMT的「黨國」開張日，國民黨將中央黨部搬到南京，成立國民政府，由胡漢民出任主席，蔣介石偕吳稚暉、張靜江、胡漢民、柏文蔚等元老出席開國慶典。身為僅次於汪精衛的孫文大弟子，胡漢民堪稱是「黨國」的總設計師，他設計了五院制，主張「黨權高於治權」，於是「國民政府」全面展開拆除「民國政府」建構以黨治國的工程。

1927/6/2 創辦「中央黨務學校」，培訓黨國幹部。1929年改名為「中央政治學校」，蔣介石兼任校長。二戰後定名為「國立政治大學」。

1928/2/29 通過《暫行反革命治罪法》，規定凡「意圖顛覆國民黨及國民政府」者，將以「反革命」罪名判處嚴厲徒刑。

1928/8/1 黨營「中央廣播電台」在南京成立、開播。

1928/8/10 國民黨二屆五中全會議決：以黨治軍、以黨治政、設立五院制。

1928/10/3 國民黨中常會通過《訓政綱領》，正式確立一黨專政體制。

1928/10/8 國民黨中委會議決：任命蔣中正為國民政府主席，行政院長譚延闓，立法院長胡漢民，司法院長王寵惠，考試院長戴傳賢，監察院長蔡元培。

1928/11/1國民政府第五次國務會議決議制定《中華民國國徽國旗法》，並於12月17日公布以青天白日為國徽，青天白日滿地紅為國旗。

1929/2/1 黨營《中央日報》在南京創刊。

1929/6/1 孫中山遺體安葬紫金山，國民黨舉行奉安大典，靈車覆蓋黨旗、國旗，黨國權貴執紼，蔣介石擔任主祭，全國民眾默哀三分鐘。

1929/12/15 公佈《出版法》對各類出版物嚴厲限制，規定報紙雜誌須送交各省黨部以及中央黨部審查，凡是批評國民黨言論，一律不准刊登。

1932/3/8 國民政府特任蔣中正為軍事委員會委員長。

1933/6/18 國民政府特務頭子戴笠親自指揮，暗殺中央研究院副院長楊杏佛。

1934/2/19 蔣介石學習納粹德國，在南昌發起「新生活運動」。

1934/11/14申報總經理史量才，在滬杭公路遭到國民政府特務暗殺。

1940/4 國民政府頒佈訓令「尊稱總理孫中山為中華民國國父」

1946/12/25 國民政府制定「黨國」憲法，在第一章總綱規定：中華民國國旗定為紅地左上角青天白日。

孫中山認為中國笨百姓太多，需要國民黨訓練他們如何當家作主，因此將建國分成軍政、訓政、憲政三個時期。蔣介石以墨索里尼、希特勒為榜樣，假訓政之名擴充自己的勢力，集黨政軍大權於一身，蔣即是黨，黨即是國，完全摧毀了民國「三權分立」的體制，獨裁腐敗。1949年江山變色，青天白日下的中國果然滿地紅，升起了五星旗。

民國變黨國，是進化？還是退化？知名作家余杰在其著作《1927，民國之死》拆穿黨國神話，與其說中華民國是1949年被毛澤東終結的，不如說是1927年被蔣介石顛覆的。「長征」是共產黨的神話，北伐」則是國民黨的神話，御用學者一方面將北洋軍閥妖魔化，另一方面則將北伐神聖化。在余杰看來，孫中山引進了列寧的黨國一體制，以致於中國現代史產生了一藍一紅的「黨國」，禍害中國百年。始作俑者，孫文也！



回顧民國史，五色旗不是一黨一派之旗，而青天白日滿地紅則是由一個獨裁政黨依照孫文個人偏好擅自決定的。圖／公有領域，取自百度共享資源

回顧民國史，五色旗不是一黨一派之旗，而青天白日滿地紅則是由一個獨裁政黨依照孫文個人偏好擅自決定的。難怪有國學大師之稱，「中華民國」的命名者，第一個喊「中華民國萬歲」的革命元老章太炎，1928年痛斥國民黨背叛中華民國，「今之拔去五色旗，宣言以黨治國者，皆背叛民國之賊也。」1936年，章臨終前拒絕以青天白日旗覆身，其棺木覆蓋五色旗。

對於奉孫中山為「教父」的信徒而言，武昌起義不是他們的革命，「北伐」才是。五色旗不是他們的國旗，青天白日旗才是。黨等同於國，黨存則國在。因而，儘管中華民國1949年滅亡，蔣介石仍可以把中華民國搬到台灣來，將台灣黨國化，凍結「憲政」搞「訓政」。民眾看電影，放映前須起立先看國歌影片，學校有軍訓教官，西方學者不屑一顧的三民主義成了大學聯考科目，「國父思想」是大一共同必修課，中小學須舉行升旗典禮，學生要唱「蝦米煮麵，豬腳滷蛋」，向兩位女生升起的「國旗」敬禮。

在青天白日旗飄揚的台灣天空下，過去有無數的台灣精英遭到殺害，從人間蒸發，家破人亡，妻離子散，這面旗沾有太多台灣人的鮮血！昔日誓言消滅共匪的國民黨，如今只敢在台灣揮舞黨國之旗，卻無膽穿國旗衣戴國旗帽到天安門廣場玩自拍。有些腦袋不清楚的留學生在倫敦、柏林秀出ROC國旗，旗旁寫著：Support Taiwan。張冠李戴，文對旗錯！殊不知1936年柏林奧運以及1948年倫敦奧運，會場飄揚的就是僅代表CHINA的青天白日滿地紅。一面旗不可能過去代表China，現在代表Taiwan，如果連符號學（Semiotics）簡單的概念都不懂，不怕被外國人笑嗎？奉勸台灣年輕的一代，與其拿象徵威權之旗來冒充台灣的國旗，不如發揮你們的才華為台灣畫一面好的國旗。台灣共和國是你們未來唯一的選擇，香港年輕人都把五星旗丟到海裡去，難道你們願意去拿會傳染冠狀病毒的五星旗？

如今喪失建國初衷的民進黨也舉起青天白日滿地紅，黨國子民痛恨DPP竊其國，褻瀆其神聖之旗。民進黨要麼不要拿「我們」的國旗，要麼去拿「你們」台灣共和國的國旗。說實在的，如果非要我拿國旗，我寧可選擇五色旗，至少五色旗不是黨旗，也比較好看，才不屑拿共產黨小官一來他們就趕緊丟進垃圾筒的那面旗！

1月11日，我特地去看「國政」的開票夜，當蔡、韓快速拉開到一百萬票時，只見藍民個個垂頭喪氣。國旗，選前用力搖，選後搖啊搖，搖到K黨到了奈何橋，顯然黨國氣數將盡。該是台灣人下架青天白日滿地紅的時候了！蔡總統別自我膨脹，挾817自重，別以為我們贊同妳繼續拿K黨的國旗，NO！我們台灣人人才濟濟，為何要繼續升70年前被中國人唾棄的國旗？我們要升起台灣人設計的新國旗，並讓它飄揚在世界上。

1970年代台灣戲院播放的中華民國國歌

