多年來美國試圖安撫北京共產黨，因此制定了複雜的國際規矩，來規範他們自己外交官、公務員和其他行政官員，來杯葛與台灣對等同僚的互動。台灣也非常小心翼翼、謹言慎行地，維持著美中台三邊關係。這在往日台灣政治高層，被形容為高明的模糊政策。

但是現在，情況有了實質地變化。美國前國務卿蓬佩奧於2020年11月12日正式指出，台灣從來不是中國的一部分。美國國防部官員也於2021年3月15日表示，台灣自古不屬於中國。美國前任川普政府，和現任拜登政府傳達了同樣的信息，即台灣主權與中國無關，台灣和中國完全毫無隸屬。

蓬佩奧於3月31日到華府雙橡園，會見了台灣駐美國代表蕭美琴。他說「在擔任國務卿時，我支持台灣、它熱愛民主，卻始終遭受不斷地打壓。美國卻與台灣分享自由、民主和自由市場經濟的核心價值觀。」蕭美琴拿出台灣名產鳳梨酥來招待他，並感謝他說：台灣感謝他的友誼和支持。我們期待台灣與美國之間的長期友誼、與夥伴關係繼續深化。

台灣不是中國的台灣

蕭大使在拓展美國主流和外交人員層面，為台灣做了非常傑出貢獻和成就。但是，大多數台裔美國人，卻對她到底代表誰感到困惑，她究竟是代表台灣人、還是海外中國華人？因為駐美各地台北經濟文化代表處TECO，或台北駐華府經濟文化總代表處TECRO，在海外華人身上花費了很多時間、精力和預算，這些人一直都被稱為海外僑胞。而她的政府也自稱是中華民國台灣。因此，這確實使世人感到困惑，台灣與中國是啥關係？再說，中華航空是，代表台灣的兩家主要國際航空承運之一。所以讓人誤以為，台灣是屬於中國的台灣。真是一團亂、有夠模糊！

在台灣，政府被稱為中華民國，但在海外，無論何時何地，他們都將自己稱為台灣。他們知道，在國際社會中沒有人會承認，他們是代表中國的政府，因為中華人民共和國，是中國唯一的合法政府。現在，全世界都清楚知道：誰代表中國，誰代表台灣。根本沒有一個叫：中華民國台灣的四不像，意味著不僅要代表中國，而且還要代表台灣。它有這個能耐嗎？俗話說，沒有那種腳腔，就不要吃那種瀉藥。這不是很荒謬嗎？

請明確、清楚地，自我定位。台灣就是台灣，僅只代表台灣，不代表中國，也不代表中華民國。所謂建設性模糊，就是自以為聰明，想把別人當傻瓜，結果是自投羅網作繭自縛。那些認為模糊政策，會給在中國做生意的台商帶來好處的人，請看看香港的例子。根據香港國家安全法，一切都是北京說了算，哪裡還有什麼建設性模糊。別那麼天真了。反過頭來一轉身，中國就將您拆呷落腹、屍骨無存、完全吞噬。

當然，中國歡迎您把自己，定位為華人中國人。不、才不是中國人，我們是台灣人。早在1895年，清朝皇帝根據《馬關條約》，已將台灣完整主權永久割讓給日本了，因此台灣從那時起，就不再是中國的一部分。日本則於1951年9月8日，依據舊金山和平條約，宣布放棄對台澎的所有治權、產權和債權。該約於1952年4月28日生效，美國被該約授權，指定為台灣的主要佔領權國。

中華民國不擁有台灣主權

中華民國只不過是一個，流亡台灣的中國政府，根本不擁有台灣領土主權。聯合國大會於1971年10月25日，通過2758號決議，宣布自即日起由中華人民共和國，正是繼承中華民國，在國際社會的所有席次與地位。美國也於1979年4月10日，透過台灣關係法、明文告知不再承認中華民國，而只承認在台灣的治理當局。四十年已經過去了，但是今日在台灣的主政者，卻仍然自以為聰明，既代表台灣、又代表中國。真是愛說笑，其實在別人眼裡，那才是真正異想天開的白痴。歷史是不會停腳步，來幫您締造海市蜃樓的！

在台灣主政，首先必須要弄清楚，哪些人是台灣僑民。所謂華僑，算是台灣僑民嗎？台灣有能力、有資格，去代理世界各地的中國海外僑民嗎？建設性模糊，不過是自欺欺人的玩意，完全騙不了任何人。因此，所謂模糊政策、或建設性模糊，是到了該弄清楚、講明白的時候了。



美國前國務卿蓬佩奧於2021.3.31前往華府雙橡園會見了台灣駐美國代表蕭美琴。圖／擷自蓬佩奧推特